Pitanje koje je pokrenulo žestoku raspravu: Kolika je plaća potrebna za normalan život u Hrvatskoj?

"Samo isključiti naručivanje hrane i teška ušteda na kućnom budžetu", napisao je jedan korisnik, tvrdeći da za 300 eura mjesečno on i partnerica jedu vrhunske namirnice poput bifteka i škampa jer sve kuhaju sami. S druge strane, oni s djecom ili bez vremena za svakodnevno kuhanje smatraju te iznose nerealno niskima.