Ovaj grad u susjedstvu proglašen je najboljim u Europi za turiste

"Posjetio sam Firencu 12 puta i nikad ne dosadi", "Arhitektura je prekrasna, ljudi su prijateljski nastrojeni, a hrana je fantastična", "Sjedio sam u baru na krovu pijući najbolji bijeli ruski čaj koji sam ikada probao, gledajući preko crvenih crijepova u zalazak sunca dok su zvonila desetci crkvenih zvona. Uspomena među 10 najboljih" – samo su neki od komentara čitatelja.