Ovaj grad u susjedstvu proglašen je najboljim u Europi za turiste

Magazin Travel + Leisure objavio je listu najboljih gradova Europe prema izboru čitatelja, a na prvom se mjestu našla Firenca. Travel + Leisure obratio se svojim čitateljima koji su, za ovogodišnje nagrade World’s Best Awards, dali više od 657.000 glasova, ocjenjujući znamenitosti, kulturu, hranu, gostoljubivost, mogućnosti kupnje i vrijednost za novac u svakom gradu.
Na vrhu ljestvice je Firenca. Ovaj talijanski grad, prema riječima čitatelja magazina, mjesto je gdje je arhitektura prekrasna, ljudi su prijateljski nastrojeni, a hrana fantastična, prenosi Klix.
Unatoč tomu što je grad s oko 700.000 stanovnika, časopis navodi da je “dojam malog grada” jedan od razloga zašto je toliko popularan te je dobio impresivnu ocjenu čitatelja 90,08 od 100.
"Posjetio sam Firencu 12 puta i nikad ne dosadi", "Arhitektura je prekrasna, ljudi su prijateljski nastrojeni, a hrana je fantastična", "Sjedio sam u baru na krovu pijući najbolji bijeli ruski čaj koji sam ikada probao, gledajući preko crvenih crijepova u zalazak sunca dok su zvonila desetci crkvenih zvona. Uspomena među 10 najboljih" – samo su neki od komentara čitatelja.
Sevilla je zauzela drugo mjesto na ljestvici, a Granada treće.
Ovih se 15 europskih gradova našlo na listi najboljih:
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
