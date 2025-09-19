Prekinuli Tim Burton i Monica Bellucci

Redatelj filmova "Edward Škaroruki" i "Uspavana dolina" i glumica u brojnim filmovima, među kojima su "Misija Kleopatra" i "Nepovratno", upoznali su se u listopadu 2022. godine na Lumière festivalu u Lyonu, gdje je je Bellucci Burtonu uručila Lumièreovu nagradu za životno djelo.