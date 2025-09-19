Prekinuli Tim Burton i Monica Bellucci

Američki redatelj Tim Burton i talijanska glumica Monica Bellucci u petak su u izjavi poslanoj AFP-u objavili da prekidaju svoju vezu.
"S velikim poštovanjem i uzajamnom naklonošću Monica Bellucci i Tim Burton odlučili su se prekinuti dosadašnju vezu", stoji u objavi slavnoga glumačko-redateljskog para.
Redatelj filmova "Edward Škaroruki" i "Uspavana dolina" i glumica u brojnim filmovima, među kojima su "Misija Kleopatra" i "Nepovratno", upoznali su se u listopadu 2022. godine na Lumière festivalu u Lyonu, gdje je je Bellucci Burtonu uručila Lumièreovu nagradu za životno djelo.
Nakon toga su započeli vezu koja je rezultirala umjetničkom suradnjom u filmu "Beetlejuice", premijerno prikazanome na Venecijanskom filmskom festivalu 2024. godine.
U ovome dugometražnom filmu, nastavku crne komedije Tima Burtona iz 1988., Monica Bellucci glumi Delores, zlo stvorenje nalik Frankensteinu, koje je odlučno u nakani da se osveti svome bivšem suprugu, Beetlejuiceu, a u filmu ga utjelovljuje Michael Keaton.
"Beetlejuice" je postao hit u američkim kinima, a na sjevernoameričkim kino blagajnama je utržio gotovo 300 milijuna dolara.
