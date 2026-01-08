Provjerite gdje se nalazi najbliži bankomat, HNB objavio interkativnu kartu

Hrvatska narodna banka (HNB) u četvrtak je objavila interaktivnu kartu poslovnica i bankomata u RH, koja omogućuje preglednost lokacija na kojima građani mogu podići ili položiti gotov novac, što je važno osobito u dijelovima zemlje s manjim brojem dostupnih financijskih usluga.
Izrađena u suradnji s HP-om i FINA-om
Karta je izrađena u suradnji s poslovnim bankama, HP-Hrvatskom poštom i Financijskom agencijom, a dostupna je na HNB-ovim mrežnim stranicama te u mobilnoj aplikaciji mHNB.
Iz HNB-a dodaju da ta interaktivna karta korisnicima pruža mogućnost pretraživanja prema banci ili drugom pružatelju usluge isplate i uplate gotovog novca, adresi, trenutnoj lokaciji korisnika, kao i prema vrsti samoposlužnog uređaja – ovisno o tome omogućuje li uređaj uplatu ili isplatu novčanica ili uplatu kovanica.
Za svaku lokaciju prikazana je točna adresa s geolokacijom, što korisnicima omogućuje brže snalaženje i jednostavniji pristup gotovinskim uslugama.
Dnevno ažuriranje
Karta se dnevno ažurira na temelju podataka koje dostavljaju banke i drugi pružatelji usluga, čime se osigurava aktualnost podataka. Redovito osvježavanje podataka omogućuje građanima pravovremene informacije, koje su korisne pri planiranju putovanja, svakodnevnih obaveza ili poslovanja u područjima s ograničenom financijskom infrastrukturom, navode iz središnje banke.
