rok za predsjedničke izbore
Brnabić novoj većini: "Pobijedili ste, formirajte vlast. Ne dopustite nasilnicima da vode politiku"
Vršiteljica dužnosti predsjednice Srbije Ana Brnabić pozvala je novoizabranu parlamentarnu većinu da što prije uspostavi institucije vlasti i preuzme odgovornost za upravljanje zemljom. U prvom javnom obraćanju nakon izvanrednih parlamentarnih izbora pozvala je na mir, poštovanje Ustava i zakona te poručila da nasilje ne smije određivati politička zbivanja.
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Na konferenciji za novinare u Predsjedništvu Srbije Brnabić je uputila apel na razum i poštovanje institucija, ali i dostojanstva svih građana.
"Pozivam na razum, mir, poštovanje Ustava, zakona i institucija koje su građene stoljećima. Pozivam na osnovnu ljudsku pristojnost i poštovanje dostojanstva svakog čovjeka u ovoj zemlji", poručila je.
Njezino obraćanje uslijedilo je nakon izvanrednih parlamentarnih izbora, na kojima je, prema navodima izvornog teksta, Studentska lista ostvarila uvjerljivu pobjedu nad listom okupljenom oko Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića, piše N1 Srbija.
Brnabić je pozvala pobjednike izbora da ne odgađaju formiranje vlasti te da ne dopuste, kako je rekla, "batinašima i nasilnicima" da vode politiku.
"Pobijedili ste, formirajte institucije vlasti. Nemojte dopustiti nasilnicima da maltretiraju građane, ponižavaju institucije i gaze Ustav i zakone Srbije”, poručila je.
Nabrojila incidente i optužila protivnike za pritiske
Kao primjere nasilja i pritisaka navela je upad u televiziju Informer, napad na televiziju Pink, privođenje i zadržavanje ravnatelja Jovine gimnazije Radivoja P. Stojkovića, upad u javno poduzeće Srbijavode te ometanje obilježavanja stranačke slave u Gornjem Milanovcu i Vrbasu.
Spomenula je i, kako je ocijenila, neprimjerene pritiske na pojedince da podnose ostavke.
Unatoč pozivima novoj parlamentarnoj većini da što prije preuzme odgovornost, Brnabić nije spomenula svoju obvezu sazivanja konstituirajuće sjednice novog saziva Skupštine Srbije.
Prema zakonskim pravilima, ta se sjednica mora sazvati u roku od 30 dana od proglašenja konačnih izbornih rezultata. Međutim, izbori će se ponoviti na 53 biračka mjesta, i to u nedjelju, 1. studenoga.
Predsjednički izbori najkasnije do 27. prosinca
Brnabić je govorila i o rokovima za održavanje predsjedničkih izbora. Najavila je da bi oni trebali biti održani u skladu s Ustavom, najkasnije do 27. prosinca.
Dodala je da bi, ako se institucije vlasti brzo uspostave, dužnost vršitelja dužnosti predsjednika države mogao preuzeti netko drugi.
"Najvažnije je da se institucije što prije formiraju i da oni koji su pobijedili na izborima preuzmu odgovornost za to kako se živi u ovoj zemlji", rekla je Brnabić.
Pritom je poručila da bi nova vlast trebala snositi odgovornost ako se nastave pritisci na građane i nepoštovanje zakona i Ustava.
Prema Zakonu o izboru predsjednika Republike, Brnabić dužnost vršiteljice dužnosti predsjednice može obnašati najdulje tri mjeseca. Kao predsjednica Skupštine Srbije, ujedno je dužna raspisati izbore za novog šefa države.
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