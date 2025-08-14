Europska komisija o prosvjedima u Srbiji: Naši stavovi su jasni

Na pitanje N1 kada će se Europska komisija aktivnije uključiti u zaštitu ljudskih prava, kao i zaštitu novinara, glasnogovornik te institucije u izjavi za N1 poručio je da Europska unija "snažno osuđuje svaki oblik nasilja, uključujući prijetnje novinarima" i poziva na "okončanje bilo kakve eskalacije napetosti".