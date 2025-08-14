Oglas

Europska komisija o prosvjedima u Srbiji: Naši stavovi su jasni

Nikola Radišić
14. kol. 2025. 15:11
Srbija, prosvjed
Europska unija pomno prati situaciju u Srbiji nakon više prosvjeda tijekom kojih su, prema izvješćima, demonstranti i novinari bili napadnuti i zastrašivani od strane pristaša vladajuće stranke, dok policija nije reagirala.

Na pitanje N1 kada će se Europska komisija aktivnije uključiti u zaštitu ljudskih prava, kao i zaštitu novinara, glasnogovornik te institucije u izjavi za N1 poručio je da Europska unija "snažno osuđuje svaki oblik nasilja, uključujući prijetnje novinarima" i poziva na "okončanje bilo kakve eskalacije napetosti".

"Naše je stajalište jasno: prava na mirno okupljanje i slobodu izražavanja moraju se poštovati, a nadležna tijela imaju obvezu zaštititi sudionike okupljanja od ozljeda ili nasilja", navodi se u dopisu za N1.

Europska komisija podsjetila je i na "značaj medijskih sloboda i slobode izražavanja", naglasivši da neovisni mediji moraju imati mogućnost djelovati kao "kontrolori vlasti" radi povećanja transparentnosti i odgovornosti javnih dužnosnika i institucija.

"Nastavljamo pomno pratiti sva ova pitanja, a posebno u okviru pregovora o pristupanju Srbije EU. Temeljna prava i vrijednosti srž su našeg zajedničkog europskog projekta i moraju se poštovati", zaključuje se u izjavi Europske komisije.

aleksandar vučić europska komisija prosvjedi srbija

