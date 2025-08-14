PRATE SITUACIJU
Europska komisija o prosvjedima u Srbiji: Naši stavovi su jasni
Europska unija pomno prati situaciju u Srbiji nakon više prosvjeda tijekom kojih su, prema izvješćima, demonstranti i novinari bili napadnuti i zastrašivani od strane pristaša vladajuće stranke, dok policija nije reagirala.
Oglas
Na pitanje N1 kada će se Europska komisija aktivnije uključiti u zaštitu ljudskih prava, kao i zaštitu novinara, glasnogovornik te institucije u izjavi za N1 poručio je da Europska unija "snažno osuđuje svaki oblik nasilja, uključujući prijetnje novinarima" i poziva na "okončanje bilo kakve eskalacije napetosti".
"Naše je stajalište jasno: prava na mirno okupljanje i slobodu izražavanja moraju se poštovati, a nadležna tijela imaju obvezu zaštititi sudionike okupljanja od ozljeda ili nasilja", navodi se u dopisu za N1.
Europska komisija podsjetila je i na "značaj medijskih sloboda i slobode izražavanja", naglasivši da neovisni mediji moraju imati mogućnost djelovati kao "kontrolori vlasti" radi povećanja transparentnosti i odgovornosti javnih dužnosnika i institucija.
"Nastavljamo pomno pratiti sva ova pitanja, a posebno u okviru pregovora o pristupanju Srbije EU. Temeljna prava i vrijednosti srž su našeg zajedničkog europskog projekta i moraju se poštovati", zaključuje se u izjavi Europske komisije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas