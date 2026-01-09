FOTO / Komunalni kolaps u Sarajevu: Građani između snijega i smeća

Dok se glavni grad Bosne i Hercegovine već danima bori s posljedicama obilnih snježnih padalina, Sarajlije se suočavaju s novim higijensko-epidemiološkim izazovom. Uz neočišćene pločnike, zaleđene stepenice i blokirana stajališta, gradom su zavladale gomile smeća koje, kako javljaju brojni čitatelji N1 BiH, danima nitko ne odvozi.
Snijeg koji je prekrio Sarajevo donio je sa sobom više od same zimske idile – potpuni komunalni kolaps. Fotografije koje pristižu s terena, od centra grada do padinskih dijelova, prikazuju identične, poražavajuće prizore: kontejneri su odavno pretrpani, a vreće s otpadom, koje sada prekriva novi sloj snijega, gomilaju se na pješačkim stazama.
„Odvoz smeća nije prekinut“
Ekipa N1 BiH kontaktirala je KJKP „Rad“ kako bi saznala zašto je odvoz otpada stao upravo u trenutku kada je kretanje gradom ionako otežano. Glasnogovornik ovog poduzeća Mirza Ramić ističe da su ekstremne padaline glavni uzrok otežanog odvoza smeća.
„Odvoz otpada odvija se otežano zbog snijega koji je pao u proteklom razdoblju. Riječ je o ukupno 70 centimetara snijega, što predstavlja okolnost koja otežava odvoz. Također, velik broj radnika angažiran je na čišćenju snijega, pa se i smeće odvozi usput na terenu, a uskoro, u nekom razumnom roku, očekujemo normalizaciju situacije s odvozom smeća. Odvoz smeća je otežan, ali nije prekinut“, izjavio je Ramić za N1 BiH, ne precizirajući na kojim je točno lokacijama u Sarajevu smeće odvezeno.
Građani između leda i deponija
Iako nadležni uvjeravaju da proces nije prekinut, stanje na ulicama i tvrdnje građana to demantiraju. Građani koji se svakodnevno probijaju kroz neodržavane i klizave prilaze sada moraju zaobilaziti i „mini-deponije“. Posebno je kritična situacija u padinskim dijelovima grada, no, kako smo već naveli, ništa bolje nije ni u samom središtu te „ravnijim“ dijelovima Sarajeva do kojih bi, može se reći, kamioni za odvoz smeća mogli lakše pristupiti kontejnerima.
Povrh svega, smeće se gomila, pa mještani javljaju da, osim problema s prohodnošću i nedostatka javnog prijevoza, kamione za odvoz smeća nisu vidjeli danima.
Osim estetskog problema, stanovnici strahuju i od pojave glodavaca, ali i od dodatnog sužavanja ionako uskih prolaza koje su napravili ralice. Taktilne staze za slijepe osobe, ondje gdje uopće postoje, potpuno su neupotrebljive – ili su pod ledom, ili zatrpane vrećama smeća.
Vlast (ne)agilna, problemi se gomilaju
Dok se čeka taj „razumni rok“ za normalizaciju odvoza smeća, Sarajevo ostaje grad kontrasta – s jedne strane najave o rekordnim turističkim posjetima, a s druge stvarnost u kojoj građani danima hodaju po ledu, bore se sa snijegom i brojnim problemima, dok ih sa svih strana okružuju prepuni kontejneri.
Mnogi građani suglasni su da je dosadašnja reakcija vlasti i komunalnih službi još jednom pokazala tromost sustava u kriznim situacijama.
Dok se odgovornost prebacuje s jednih na druge, jedino što se u Sarajevu trenutačno sigurno gomila jesu nezadovoljstvo i problemi građana.
