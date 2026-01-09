FOTO / Komunalni kolaps u Sarajevu: Građani između snijega i smeća

„Odvoz otpada odvija se otežano zbog snijega koji je pao u proteklom razdoblju. Riječ je o ukupno 70 centimetara snijega, što predstavlja okolnost koja otežava odvoz. Također, velik broj radnika angažiran je na čišćenju snijega, pa se i smeće odvozi usput na terenu, a uskoro, u nekom razumnom roku, očekujemo normalizaciju situacije s odvozom smeća. Odvoz smeća je otežan, ali nije prekinut“, izjavio je Ramić za N1 BiH, ne precizirajući na kojim je točno lokacijama u Sarajevu smeće odvezeno.