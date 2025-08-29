FOTO, VIDEO / Jako nevrijeme u Sloveniji

Slovenska Istra suočava se s poplavama zbog rukavaca i malih bujičnih kiša nakon dugotrajnih oborina. Brojne ceste u Dekanima i drugim zaleđima su poplavljene ili zatrpane zemljom, a odron se kod tunela Dekani spustio sve do autoceste. Hidrolozi upozoravaju da će rijeke tijekom dana i dalje rasti te da poplave nisu isključene ni u drugim dijelovima Slovenije.

Uporno kišno vrijeme na zapadu Slovenije već uzrokuje probleme. Kako je priopćeno iz Agencije RS za okoliš, u slovenskoj Istri su uslijed dugotrajnih jakih padalina naglo porasli bujični vodotoci i manje rijeke, a na više područja već dolazi do poplava oborinskih i podzemnih voda.

"U idućim satima manji vodotoci te rijeke Badaševica i Rižana i dalje će rasti i mogu poplaviti izložena područja“, dodatno su upozorili.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke poplavljenih kolnika u Dekanima i okolnim mjestima. "Zbog jakih pljuskova i poplavljenih cesta molimo sve mještane da ne napuštaju svoje domove jer su mnoge ceste neprohodne. Na raspolaganju će biti i vreće za zaštitu od poplava“, objavljeno je na Facebook stranici mjesne zajednice Dekani.

Zatvorene brojne ceste, odron se spustio do autoceste

Zbog poplavljenih kolnika zatvorene su ceste Bivje–Rižana, Prade–Pobegi. Kako je izvijestila Policijska uprava Koper, cesta u Ospu zatvorena je zbog potoka koji ju je poplavio. Teško je prohodna i cesta pred graničnim prijelazom Škofije.

Dogodilo se i nekoliko odrona. Prema navodima policije, kod tunela Dekani u smjeru iz Črnog Kala prema autocesti došlo je do odrona koji se zaustavio na zaštitnoj ogradi.

Zemlja je zatrpala i cestu Cepki–Dekani te Vanganel–Marezige–Župančiči. U Pobegima su šahtovi na cesti otvoreni, a zbog nanosa potpuno je zatvorena regionalna cesta u Cepkima, javljaju koparski policajci.

Fotografije poplavljenih cesta stižu i iz Kozine.

Iz Agencije za okoliš priopćili su kako su u posljednjim satima u nekim dijelovima Primorske zabilježeni jači pljuskovi. U pola sata je u Škocjanu kod Divače palo 21,4 mm oborina, na Nanosu 29,7 mm, a na Vodicama iznad Ajdovščine 28,4 mm.

Rijeke će rasti i drugdje, a podići će se i razina mora

Hidrolozi upozoravaju da tijekom jačih i dugotrajnijih oborina u zapadnoj, središnjoj i sjeveroistočnoj Sloveniji može doći do zadržavanja oborinske vode i brzog porasta bujičnih vodotoka. „Vodostaj pojedinih rijeka na tim će područjima biti srednji, a neke manje rijeke mogu nakratko doseći i visoke protoke“, navodi se iz ARSO-a.

Osim toga, prema prognozama hidrologa, danas između 11 i 13 sati očekuje se i povišena razina mora.

⚠️V Slovenski Istri so ob močnih padavinah hitro narasli hudourniški vodotoki in manjše reke. Na več območjih že poplavlja padavinska in zaledna voda.



⚠️V prihodnjih urah bodo manjši vodotoki ter reki Badaševica in Rižana še narasli in lahko poplavijo na izpostavljenih območjih. pic.twitter.com/sZEVEEtnf9 — ARSO vode (@ARSO_VODE) August 29, 2025

Privremeni porast vodostaja rijeka može se očekivati i tijekom subote, dok se stabilizacija hidroloških uvjeta predviđa u nedjelju.

Kiša, koju povremeno prate i grmljavinske oluje, trenutno se sa zapada širi i na ostatak zemlje.