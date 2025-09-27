Bošnjaci, Hrvati i Srbi u BiH: Koliko ih strahuje od rata, koga vide kao saveznika, a koga kao prijetnju

Na pitanje o smjeru u kojem ide BiH, 65 posto smatra da BiH ide u krivom smjeru, a 14 posto da ide u pravom smjeru. Broj onih koji smatraju da BiH ide u pravom smjeru manji je u odnosu na prošlu godinu kada je taj postotak bio 21 posto. Najveći otkriveni problemi bili su visoke cijene i troškovi života, korupcija, politička situacija, nezaposlenost i sigurnost, prenosi Klix.ba.