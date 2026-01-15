Jocić za Nova.rs: Nikakvu ponudu nisam dobio, nisam u kontaktu s čelnicima United grupe

Dejan Jocić u izjavi za Nova.rs negira da je dobio ponudu United grupe da postane direktor United Medije. Navodi da već godinama radi u Njemačkoj.
"Nikakvu ponudu nisam dobio. Nisam u kontaktu s čelnicima United grupe. Već godinama radim u Njemačkoj. Imate moju punu podršku da nastavite raditi kao i dosad", rekao je Jocić u kratkom razgovoru za naš portal, odgovarajući na pitanje o mogućem angažmanu.
Informaciju da bi se Dejan Jocić mogao naći na čelu United Medije Nova.rs je dobila iz dva izvora unutar United grupe.
Podsjetimo, ranije je Nova.rs objavila da je United grupa odlučila imenovati Dejana Jocića direktorom svih medija United grupe, medijskog menadžera koji je donedavno imao središnju ulogu u medijskim projektima Milorada Dodika, koji su funkcionirali u političkom interesu vlasti u Republici Srpskoj.
Jocić je široj javnosti u Srbiji poznat po restrukturiranju i transformaciji televizija Prva i B92, gdje je informativni program sustavno potiskivan u korist lake zabave i komercijalnih sadržaja.
Dejan Jocić je, radeći za Antenna Group grčkog vlasnika Teodora Kirjakua, sudjelovao u dubokoj promjeni uređivačkog smjera televizija Prva i nekadašnje nezavisne televizije B92. U oba slučaja informativni program izgubio je središnje mjesto, dok su zabavni i komercijalni formati postali dominantni, što su kritičari tada tumačili kao svjesnu depolitizaciju i discipliniranje redakcija.
Jocić je u Srbiji krajem 2013. godine pokrenuo TV Nova i natjecao se za nacionalnu frekvenciju. Kako frekvencija nije dodijeljena, televizija je ugašena nakon svega nekoliko mjeseci, a više od stotinu zaposlenih ostalo je bez posla, jer Jocić nije želio trošiti novac na održavanje medija ako nema frekvenciju.
