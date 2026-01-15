Jocić za Nova.rs: Nikakvu ponudu nisam dobio, nisam u kontaktu s čelnicima United grupe

Jocić je u Srbiji krajem 2013. godine pokrenuo TV Nova i natjecao se za nacionalnu frekvenciju. Kako frekvencija nije dodijeljena, televizija je ugašena nakon svega nekoliko mjeseci, a više od stotinu zaposlenih ostalo je bez posla, jer Jocić nije želio trošiti novac na održavanje medija ako nema frekvenciju.