2,7 PO RICHTERU

Kratak, ali osjetan potres pogodio središnji dio BiH

25. ožu. 2026. 13:13
Potres magnitude 2,7 prema Richterovoj ljestvici jutros je pogodio područje Bosne i Hercegovine, odnosno središnji i sjeveroistočni dio zemlje, javlja N1 BiH

Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je bio pet kilometara od Tešnja i 41 kilometar od Zenice.

Kako piše portal N1 BiH, građani su na stranici EMSC-a naveli da je potres bio kratak, ali osjetan.

"Osjetilo se, kratko je trajalo", "Jači udar, ali kratko", neki su od komentara.

Prema njihovim navodima,potres su osjetili stanovnici Doboja, Tešnja, Jelaha, Žepča, Teslića, Matuzića, Zavidovića i okolnih mjesta.

