Kremlj: Srbija pomaže ovoj ruskoj ovlasti

Prema priopćenju ruskog Ministarstva vanjskih poslova, Srbija je pružila „financijsku humanitarnu pomoć u vrijednosti od 472 milijuna rubalja (oko 5,8 milijuna američkih dolara)” Kurskoj oblasti.
Sredstva uplaćena Fondu za razvoj Kurske oblasti
Rusko ministarstvo u priopćenju navodi da je, prema njihovim tvrdnjama, Vlada Srbije izdvojila navedeni iznos kao humanitarnu pomoć.
„Sredstva su uplaćena Fondu za razvoj Kurske oblasti, koji provodi projekte podrške najugroženijim skupinama stanovništva pogođenima kriminalnim djelovanjem kijevskog režima“, stoji u izjavi ministarstva, a prenosi Ukrajinska pravda.
#BREAKING #Russia Serbia has sent €5 million in financial humanitarian aid to Russia’s Kursk region, the Russian Foreign Ministry announced. pic.twitter.com/21Gs2JTs4B— The National Independent (@NationalIndNews) October 9, 2025
Moskva se zahvalila „prijateljskoj Srbiji“ na „pažnji i suosjećanju, brizi za sudbinu ruskih građana“, istaknuvši da ovaj čin nosi „posebnu simboliku koja odražava stoljetno bratstvo i bliske veze naših zemalja i naroda“.
Službeni Beograd šuti
Službeni Beograd zasad nije potvrdio da je Rusiji poslana bilo kakva pomoć.
Srbija je ranije pružila humanitarnu pomoć Ukrajini, uključujući i nakon što je Rusija srušila branu hidroelektrane Kahovka.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić također je izjavio da je njegova zemlja spremna sudjelovati u obnovi jedne ili dvije ukrajinske oblasti.
