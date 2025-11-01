Ponovno potvrđena optužnica za pad nadstrešnice u Novom Sadu

Odlukom Višeg suda u Beogradu ponovno je potvrđena optužnica Posebnog odjela za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, podignuta protiv menadžera Infrastrukture Željeznica Srbije i dvoje članova Komisije za tehnički pregled Željezničkog kolodvora u Novom Sadu.
Sud je, kako doznaje Tanjug, jučer u postupku ponovnog odlučivanja po nalogu Apelacijskog suda donio prvostupanjsko rješenje kojim je potvrdio ovu optužnicu.
Optužnica tereti Slobodanku K., menadžericu za razvoj investicija AD „Infrastruktura Željeznica Srbije” sa sjedištem u Beogradu, predsjednika Komisije za tehnički pregled Milutina S. i članicu te Komisije Biljanu K., u vezi s izvršenjem nekoliko kaznenih djela s koruptivnim elementom, koja su dovela do urušavanja nadstrešnice na tom Željezničkom kolodvoru 1. studenoga prošle godine, pri čemu je poginulo 16 ljudi, a dvoje je teško ozlijeđeno.
Optužnica protiv njih podignuta je jer postoji osnovana sumnja da su njihovi propusti pridonijeli tragediji i da su u uzročno-posljedičnoj vezi s njom. Da su savjesno postupali i izvršili dužnost izvanrednog pregleda, kao i kontrole ispunjenosti uvjeta tijekom probnog rada, mogli su vizualno uočiti znakove pucanja i povećanog savijanja nadstrešnice u danima koji su prethodili njezinu urušavanju.
Slobodanki K. optužnicom se stavlja na teret kazneno djelo zlouporabe službenog položaja i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Milutin S. i Biljana K. optužnicom se terete za kazneno djelo nesavjesnog rada u službi i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.
Danas se obilježava godišnjica pada nadstrešnice u Novom Sadu, a detaljnije čitajte OVDJE.
