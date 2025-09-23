Potvrđeni slučajevi afričke svinjske kuge na području Republike Srpske

Slučajevi bolesti afričke kuge svinja potvrđeni su ovog mjeseca na dvije lokacije u istočnoj Bosni te u bosanskoj Posavini neposredno uz granicu s Hrvatskom, izvijestile su u utorak vlasti Republike Srpske.
Zaraza je utvrđena kod četiri svinje na manjem gazdinstvu u gradiću Bratuncu, te kod divlje svinje na području Srpca u bosanskoj Posavini, potvrdio je pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Negoslav Lukić.
On je na konferenciji za novinare potvrdio da su odmah poduzete mjere sanacije, uključujući uklanjanje zaraženih svinja i dezinfekciju područja. Po istim navodima, nema opasnosti od daljnjeg širenja bolesti. On je opovrgao medijske navode kako je afrička kuga utvrđena i kod domaćih svinja u Srpcu. Ključnim je ocijenio da se farmeri pridržavaju propisanih sigurnosnih mjera.
Lukić je naveo kako je na snazi zabrana uvoza živih životinja iz Hrvatske, dok je iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-sremske županije zabranjen uvoz mesnih prerađevina.
Od početka godine u Republici Srpskoj zabilježeno je 12 žarišta afričke kuge među domaćim svinjama, a eutanazirano je 95 svinja. Sedam žarišta bolesti afričke kuge zabilježeno je među divljim svinjama, a eutanazirano je njih osam.
U drugome bosanskohercegovačkome entitetu Federaciji BiH afrička kuga svinja zabilježena je tijekom srpnja na dvije farme u Vitezu u središnjoj Bosni, gdje je uginulo i eutanazirano 127 svinja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
