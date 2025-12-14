Oglas

samo dva mjeseca

"Sramota za državu": Žestoke reakcije nakon puštanja osumnjičenog za ubojstvo Aleša Šutara

author
N1 Info
|
14. pro. 2025. 17:17
aleš šutar
Društvene mreže

Samo dva mjeseca nakon brutalnog ubojstva Aleša Šutara, vijest da je osumnjičeni pušten na slobodu izazvala je val ogorčenja u slovenskoj javnosti. Ovaj potez pravosuđa ujedinio je u kritikama dvoje istaknutih političara, Anju Bah Žibert i Zmagu Jelinčiča, koji su, svatko na svoj način, poručili isto: država je zakazala.

Oglas

Ruganje žrtvama i lokalnoj zajednici

Slučaj ubojstva u Novom Mestu ostaje otvorena rana, ne samo za obitelj žrtve nego i za cijelu regiju. Anja Bah Žibert ocijenila je puštanje osumnjičenog kao izravno ruganje obitelji i stanovnicima jugoistočne Slovenije.

Posebno je kritizirala zakonodavni okvir, dovodeći u pitanje učinkovitost takozvanog „Šutarovog zakona“. Prema njezinim riječima, činjenica da je osumnjičeni na slobodi dokazuje da je zakon bio samo politički manevar, a da sustav nije izgrađen kako bi štitio građane, već da služi političkim interesima.

Jelinčič traži ostavke: „Ovo je parodija“

Dok Bah Žibert upozorava na sustavne pogreške, Zmago Jelinčič zahtijeva konkretnu odgovornost. Slučaj je nazvao sramotom za Sloveniju i dokazom potpune nesposobnosti vlasti.

Jelinčič je prozvao ključne ljude u sigurnosnom i pravosudnom sektoru:

  • Direktora policije: optužuje ga za loše vođenje, potkapacitiranost policije i manjkavu istragu.
  • Ministra pravosuđa: smatra ga odgovornim za katastrofalno stanje u sudovima, nazivajući situaciju „parodijom“, a ne pravdom.
  • Premijera Roberta Goloba: Jelinčič traži njegovu ostavku kao krajnju mjeru odgovornosti za stanje u državi.

Simptom dublje krize

Zajednička poruka oba političara je jasna – slučaj Aleša Šutara nije izoliran incident, već simptom duboke krize povjerenja i sigurnosti u Sloveniji. Građani su umorni od praznih obećanja nakon tragedija, dok u zraku ostaje pitanje hoće li vlasti konačno reagirati ili ponovno ignorirati problem.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
ALEŠ ŠUTAR robert golob slovenija šutarov zakon

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ