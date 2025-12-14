"Sramota za državu": Žestoke reakcije nakon puštanja osumnjičenog za ubojstvo Aleša Šutara

Samo dva mjeseca nakon brutalnog ubojstva Aleša Šutara, vijest da je osumnjičeni pušten na slobodu izazvala je val ogorčenja u slovenskoj javnosti. Ovaj potez pravosuđa ujedinio je u kritikama dvoje istaknutih političara, Anju Bah Žibert i Zmagu Jelinčiča, koji su, svatko na svoj način, poručili isto: država je zakazala.
Ruganje žrtvama i lokalnoj zajednici
Slučaj ubojstva u Novom Mestu ostaje otvorena rana, ne samo za obitelj žrtve nego i za cijelu regiju. Anja Bah Žibert ocijenila je puštanje osumnjičenog kao izravno ruganje obitelji i stanovnicima jugoistočne Slovenije.
Posebno je kritizirala zakonodavni okvir, dovodeći u pitanje učinkovitost takozvanog „Šutarovog zakona“. Prema njezinim riječima, činjenica da je osumnjičeni na slobodi dokazuje da je zakon bio samo politički manevar, a da sustav nije izgrađen kako bi štitio građane, već da služi političkim interesima.
Jelinčič traži ostavke: „Ovo je parodija“
Dok Bah Žibert upozorava na sustavne pogreške, Zmago Jelinčič zahtijeva konkretnu odgovornost. Slučaj je nazvao sramotom za Sloveniju i dokazom potpune nesposobnosti vlasti.
Jelinčič je prozvao ključne ljude u sigurnosnom i pravosudnom sektoru:
- Direktora policije: optužuje ga za loše vođenje, potkapacitiranost policije i manjkavu istragu.
- Ministra pravosuđa: smatra ga odgovornim za katastrofalno stanje u sudovima, nazivajući situaciju „parodijom“, a ne pravdom.
- Premijera Roberta Goloba: Jelinčič traži njegovu ostavku kao krajnju mjeru odgovornosti za stanje u državi.
Simptom dublje krize
Zajednička poruka oba političara je jasna – slučaj Aleša Šutara nije izoliran incident, već simptom duboke krize povjerenja i sigurnosti u Sloveniji. Građani su umorni od praznih obećanja nakon tragedija, dok u zraku ostaje pitanje hoće li vlasti konačno reagirati ili ponovno ignorirati problem.
