"Sramota za državu": Žestoke reakcije nakon puštanja osumnjičenog za ubojstvo Aleša Šutara

Posebno je kritizirala zakonodavni okvir, dovodeći u pitanje učinkovitost takozvanog „Šutarovog zakona“. Prema njezinim riječima, činjenica da je osumnjičeni na slobodi dokazuje da je zakon bio samo politički manevar, a da sustav nije izgrađen kako bi štitio građane, već da služi političkim interesima.