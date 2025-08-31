Tragedija u susjedstvu: 19-godišnjak poginuo u minskom polju

"On mi je bio sve. Radio je, vrijedan bio. Borili smo se zajedno za koru kruha. Otišao je gore da čuva koze koje često odlutaju u minska polja. Pokušao ih je vratiti. I tu je nešto puklo", kazala je za portal "Avaza" Ferida Hasanamdižić, majka poginulog mladića.