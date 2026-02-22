Oglas

predsjednik snsd-a

VIDEO / Dodik se snimio kako radi čučnjeve i pohvalio sam sebe: "Nikad u boljoj formi"

N1 Info
22. velj. 2026. 14:45
Vođa SNSD-a Milorad Dodik rijetko objavljuje na društvenim mrežama kako provodi slobodno vrijeme, a kada objavi o svojim slobodnijim stranačkim aktivnostima, to obično prati pjesma i obilje hrane i pića. Međutim, danas se pojavio malo drugačiji video, kao i samohvala.

Kao što se može vidjeti na videu koji je objavio na mreži "X", Milorad Dodik vježba čučnjeve u prirodi.

Uz video je kratko napisao: "Nikad u boljoj formi".

Dodika smo i prije mogli vidjeti u teretani, u odijelu. Tada je isprobavao trbušnjake u parku, ali i u Zavodu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku kirurgiju "Dr. Miroslav Zotović".

Teme
dodik i čučnjevi milorad dodik
