Jedina dobra vijest za Trumpa jest da su mu njegovi republikanci začuđujuće vjerni – od 89,5% u veljači je u kolovozu još uvijek 85,1% (po YouGov). Zanimljivo je i kako se nisu značajnije ispunile prijetnje razočaranih birača republikanaca kad Trump nije – ili nije imao što objaviti o slučaju Epstein i zavjeri deep state koju je i Trump marljivo širio. Ali ih jest nešto uzdrmao Trumpov Big Beautiful Bill i golem dug u kojeg se sprema potonuti Trumpova vlada.