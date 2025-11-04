75 godina Europske konvencije o ljudskim pravima

Početnom tekstu Konvencije, koji sadržava apsolutna prava poput zabrane mučenja ili zabrane ropstva i prisilnog rada, te prava i slobode koja se mogu ograničiti zakonom kada je to nužno u demokratskom društvu, poput prava na slobodu i sigurnost ili prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života, dodan je niz prava usvajanjem dodatnih protokola koji se posebno odnose na ukidanje smrtne kazne, zaštitu imovine, pravo na slobodne izbore ili slobodu kretanja.