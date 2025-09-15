Hitna rasprava Vijeća UN-a za ljudska prava o izraelskom zračnom napadu na Katar

Zračni napad izveden 9. rujna, u kojemu je, kako tvrde iz Hamasa, ubijeno pet njegovih članova, ali ne i vodstvo, potaknuo je arapske države Perzijskog zaljeva, saveznice SAD-a, na zbijanje redova, što je dodatno pogoršalo odnose između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela, koji su normalizirali odnose 2020. godine.