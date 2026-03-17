Stručnjak za sigurnost
Akrap o mogućem kraju rata: Postoje krugovi u Iranu koji traže svoje mjesto pod suncem
Stručnjak za sigurnost Gordan Akrap u Novom danu s Tihomirom Ladišićem je komentirao trenutno stanje u Iranu, s posebnim naglaskom na vladajuću strukturu.
Na pitanje tko trenutno upravlja Iranom, Gordan Akrap tvrdi: "Prema svemu sudeći, upravlja Iranska revolucionarna garda, ona je taj oružani dio režima, i onaj dio njegovog čvrstog oslonca koji je i vodio represivni sustav i za vrijeme prošlih nereda.
Akrap tumači kako je Iranska revolucionarna garda osnovana početkom Revolucije 1979. i da služe kao "čuvari revolucije": Ono što se događa danas, vidi se da su oni ti koji upravljaju procesima, oni su ti koji dogovaraju i izvode brojne operacije, i koji su labavo organizirani na način da su regionalni zapovjednici dobili visoku razinu samostalnosti u odlučivanju u napadima. To se vidi u napadima koji su usmjereni prema Turskoj, Azerbajdžanu, ali i prema naftnim i energetskim postrojenjima susjednih država."
Što se događa s novim iranskim vrhovnim vođom?
"Sasvim sigurno je on, izgleda, ozbiljno ozlijeđen u napadu prvih dana kada je ubijen njegov otac, kada je vrh Irana vojno i politički desetkovan. Nije nemoguće da su podaci koji su objavljeni zadnjih nekoliko dana točni - da se nalazi u Moskvi. Ne samo zbog liječenja, nego da se i izbjegne njegov pokušaj likvidacije."
"Njegovim ostankom u Iranu sasvim sigurno bi došlo do pokušaja fizičke eliminacije, jer to je u planu u Izraela i SAD-a ukoliko se odluče za završetak rata. A s druge strane, način na koji je izabran i kako je postavljen, pokazuje da je on izabran na silu pritiskom Iranske revolucionarne garde kako bi upravo nastavio sve što je radio ranije, jer se zna da je bio dobar s njima, a onda i on jamči Iranskoj revolucionarnoj gardi i represivnom sustavu povlašteni status u iranskoj državi."
Upitan što možemo očekivati od novog vođe, Akrap kaže: "On je sin svoga oca, ne samo u biološkom smislu, nego i u ideološkom, političkom, vjerskom. Sasvim bi sigurno nastavio putem kojim je krenuo njegov otac. A i s obzirom na činjenicu da su mu roditelji ubijeni u američko-izraelskom napadu, vjerojatno je i očekivati da bi bio još možda žešći i tvrđi u razgovorima i komunikaciji sa Zapadom."
Vode li se pregovori o završetku rata?
Akrap ističe da kada Trump u javnosti iznosi informacije koje temelji na podacima obavještajne zajednice, ne iznosi zapravo previše. Ovih nekoliko puta kada je rekao da su Iranci zainteresirani za razgovor, to treba shvatiti ozbiljno, kaže Akrap, jer su Iranci i priznali posrednim informacijama da su zainteresirani za završetak rata.
Akrap je uzeo primjer Domovinskog rata: "Ako se sjetimo primjera Domovinskog rata: prvi koji su okrenuli leđa Miloševiću, prvi koji su tražili da se uspostavi kontakt sa Zapadom i s nama, koji su znali kamo sve to ide je upravo bio resor Državne bezbjednosti Jugoslavije, odnosno Srbije, s Jovicom Stanišićem, koji su tražili svoje mjesto pod suncem u novom odnosu snaga."
"Nije nemoguće da postoje u Iranu takvi krugovi, koji vide dugoročno što se događa, i u kojem pravcu bi se situacija mogla razvijati, i oni traže svoje mjesto pod suncem, ne samo u fizičkom, nego i u financijskom smislu. Nemojmo zaboraviti da je Iran pod sankcijama, a ako dođe do promjene sustava vladanja i promjene ljudi, i uspostave se normalni trgovinski tokovi, kao što se sada događa s Venezuelom, nije nemoguće očekivati situaciju da će ti ljudi doći u situaciju da zarade velike novce."
