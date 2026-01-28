Bivša prva dama Južne Koreje osuđena zbog primanja mita

Bivša prva dama Južne Koreje Kim Keon Hee u srijedu je osuđena na 20 mjeseci zatvora zbog primanja mita.
Središnji okružni sud u Seulu proglasio je suprugu bivšeg predsjednika Yoon Suk Yeola krivom za primanje nekoliko luksuznih darova i zlouporabu položaja za osobnu korist.
Pedesettrogodišnja žena oslobođena je dodatne optužbe za manipulaciju dionicama. Presuda još nije pravomoćna.
Tužiteljstvo je prvotno tražilo 15-godišnju zatvorsku kaznu. Kim je u pritvoru od kolovoza.
Yoon, koji je svrgnut 2025. godine, također je u zatvoru. Sredinom siječnja osuđen je na pet godina zatvora zbog ometanja pravde.
U odvojenom suđenju, tužitelji su tražili smrtnu kaznu za Yoon zbog optužbi za poticanje na pobunu, a presuda se očekuje 19. veljače.
Premda je smrtna kazna i dalje na snazi u Južnoj Koreji, nije izvršena gotovo 30 godina.
Yoon je neočekivano proglasio ratno stanje početkom prosinca 2024. nakon eskalacije spora oko proračuna, što je njegovu zemlju gurnulo u duboku političku krizu.
Južnu Koreju od lipnja vodi predsjednik Lee Jae Myung, političar lijevog centra i dugogodišnji Yoonov suparnik.
