Presuda nije pravomoćna

Bivša prva dama Južne Koreje osuđena zbog primanja mita

author
Hina
|
28. sij. 2026. 10:04
Kim Keon Hee
JUNG YEON-JE/Pool via REUTERS

Bivša prva dama Južne Koreje Kim Keon Hee u srijedu je osuđena na 20 mjeseci zatvora zbog primanja mita.

Središnji okružni sud u Seulu proglasio je suprugu bivšeg predsjednika Yoon Suk Yeola krivom za primanje nekoliko luksuznih darova i zlouporabu položaja za osobnu korist.

Pedesettrogodišnja žena oslobođena je dodatne optužbe za manipulaciju dionicama. Presuda još nije pravomoćna.

Tužiteljstvo je prvotno tražilo 15-godišnju zatvorsku kaznu. Kim je u pritvoru od kolovoza.

Yoon, koji je svrgnut 2025. godine, također je u zatvoru. Sredinom siječnja osuđen je na pet godina zatvora zbog ometanja pravde.

U odvojenom suđenju, tužitelji su tražili smrtnu kaznu za Yoon zbog optužbi za poticanje na pobunu, a presuda se očekuje 19. veljače.

Premda je smrtna kazna i dalje na snazi ​​u Južnoj Koreji, nije izvršena gotovo 30 godina.

Yoon je neočekivano proglasio ratno stanje početkom prosinca 2024. nakon eskalacije spora oko proračuna, što je njegovu zemlju gurnulo u duboku političku krizu.

Južnu Koreju od lipnja vodi predsjednik Lee Jae Myung, političar lijevog centra i dugogodišnji Yoonov suparnik.

Teme
Južna Koreja Kim Keon Hee

