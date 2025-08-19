Kovačević o sastanku u Washingtonu: "Pitanje je samo kojeg će se dijela svog teritorija Ukrajina odreći"

Prema onome što je Donald Trump objavio na društvenoj mreži Truth Social nakon sastanka u Washingtonu, već su otpočele pripreme za sastanak Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog koji bi se mogao održati unutar sljedeća dva tjedna, a nagađa se da bi domaćin susreta bila Mađarska. Potom bi bio održan i trilateralni sastanak spomenute dvojice s Trumpom, dok europski čelnici predlažu i kvadriteralni sastanak.