Dok ratovi bjesne, prihodi svjetskih proizvođača oružja rastu: Ovo su dobitnici
Prihodi od prodaje oružja i vojnih usluga 100 najvećih svjetskih proizvođača oružja dosegnuli su rekordnih 679 milijardi dolara u 2024., prema novim podacima koje je objavio Stockholmski međunarodni institut za mirovna istraživanja (SIPRI).
Ratovi u Gazi i Ukrajini, kao i globalne i regionalne geopolitičke napetosti te sve veći vojni izdaci, povećali su prihode koje tvrtke ostvaruju prodajom vojne robe i usluga domaćim i stranim kupcima za 5,9 posto u odnosu na godinu prije, navodi organizacija u izvješću objavljenom u ponedjeljak.
30 od 39 američkih tvrtki povećalo priihode
Glavnina globalnog rasta pripisana je tvrtkama sa sjedištem u Europi i Sjedinjenim Državama, no godišnji porast zabilježen je u svim regijama osim u Aziji i Oceaniji, gdje su problemi unutar kineske industrije oružja snizili regionalni ukupni iznos.
Lockheed Martin, Northrop Grumman i General Dynamics predvodili su skupinu u SAD-u, gdje su ukupni prihodi američkih tvrtki s liste 100 najvećih porasli za 3,8 posto u 2024., dosegnuvši 334 milijarde dolara, pri čemu je 30 od 39 američkih tvrtki na ljestvici povećalo svoje prihode, piše Al Jazeera.
Međutim, SIPRI navodi da uobičajena kašnjenja i prekoračenja proračuna i dalje muče ključne projekte poput borbenog aviona F-35, podmornica klase Columbia i Virginia te interkontinentalne balističke rakete Sentinel.
Na popisu proizvođača vojne opreme i Elon Musk
Po prvi put se SpaceX milijardera Elona Muska pojavio na popisu najvećih svjetskih proizvođača vojne opreme, nakon što su mu se prihodi od oružja više nego udvostručili u odnosu na 2023., dosegnuvši 1,8 milijardi dolara.
Ne računajući Rusiju, bilo je 26 tvrtki uvrštenih u top 100 sa sjedištem u Europi, a njih 23 zabilježilo je porast prihoda od prodaje oružja i opreme. Njihovi ukupni prihodi porasli su za 13 posto, na 151 milijardu dolara.
Nakon što je povećala prihode za 193 posto, dosegnuvši 3,6 milijardi dolara proizvodnjom topničkih granata za Ukrajinu, češka tvrtka Czechoslovak Group ostvarila je najveći postotni porast prihoda od oružja među svim tvrtkama iz top 100 u 2024.
Ukrajinska tvrtka narasla za 41 posto
Dok se Ukrajina suočava s neumoljivom ruskom ofenzivom na svojim istočnim područjima, ukrajinska tvrtka JSC Ukrainian Defense Industry povećala je svoje prihode od oružja za 41 posto, na 3 milijarde dolara.
Europske tvrtke iz područja obrane ulažu u nove proizvodne kapacitete kako bi se suprotstavile Rusiji, navodi SIPRI, ali upozorava da bi nabava materijala – osobito u slučaju ovisnosti o ključnim mineralima – mogla predstavljati „sve veći izazov“ dok Kina dodatno pooštrava kontrolu izvoza.
Rostec i United Shipbuilding Corporation jedine su dvije ruske tvrtke uvrštene na ljestvicu, a također su povećale svoje ukupne prihode od oružja za 23 posto, na 31,2 milijarde dolara, unatoč zapadnim sankcijama zbog rata u Ukrajini.
Korupcija u kineskoj vojnoj industriji
Prošle godine proizvođači oružja u Aziji i Oceaniji i dalje su ostvarili 130 milijardi dolara prihoda nakon pada od 1,2 posto u odnosu na 2023.
Regionalni pad posljedica je ukupnog pada od 10 posto u prihodima od oružja među osam kineskih tvrtki uvrštenih na ljestvicu, ponajviše pada od 31 posto u prihodima NORINCO-a, glavnog kineskog proizvođača kopnenih sustava.
„Niz korupcijskih optužbi u kineskoj nabavi vojne opreme doveo je do odgađanja ili otkazivanja velikih ugovora o oružju u 2024.“, rekla je Nan Tian, direktorica SIPRI-jeva Programa za vojne izdatke i proizvodnju oružja. „To produbljuje neizvjesnost oko statusa kineskih napora za modernizaciju vojske i trenutka kada će se nove sposobnosti materijalizirati.“
Prihode povećao i Japan
No prodaja japanskih i južnokorejskih proizvođača oružja porasla je zahvaljujući snažnoj potražnji europskih, ali i domaćih kupaca usred tinjajućih napetosti oko Tajvana i Sjeverne Koreje.
Pet japanskih tvrtki na ljestvici povećalo je svoje ukupne prihode od oružja za 40 posto, na 13,3 milijarde dolara, dok su četiri južnokorejska proizvođača ostvarila rast od 31 posto, na 14,1 milijardu dolara. Najveća južnokorejska tvrtka u sektoru oružja, Hanwha Group, zabilježila je porast od 42 posto u 2024., pri čemu je više od polovice prihodovalo iz izvoza oružja.
Izrael ubire profite genocida u Gazi
Po prvi put, devet od 100 najvećih tvrtki bilo je sa sjedištem na Bliskom istoku, prema SIPRI-ju. Devet tvrtki skupilo je ukupno 31 milijardu dolara prihoda u 2024., što pokazuje regionalni porast od 14 posto.
Kako se Ujedinjeni Arapski Emirati i dalje suočavaju s međunarodnim optužbama da naoružavaju razorni rat u Sudanu, institut navodi da njihovo izvjšće isključuje tvrtku EDGE Group sa sjedištem u Emiratima zbog nedostatka podataka o prihodima za 2023. UAE odbacuje optužbe.
Tri izraelske tvrtke na ljestvici povećale su svoje ukupne prihode od oružja za 16 posto, na 16,2 milijarde dolara, usred genocidnog rata u Gazi, koji je usmrtio gotovo 70.000 Palestinaca i uništio većinu opkoljenog pojasa.
Elbit Systems ostvario je 6,28 milijardi dolara, slijedi Israel Aerospace Industries s 5,19 milijardi i Rafael Advanced Defense Systems s 4,7 milijardi.
Međunarodni porast za izraelskim dronovskim sustavom
SIPRI navodi da je došlo do međunarodnog porasta interesa za izraelske bespilotne letjelice i protudronske sustave. Rafaelov porast povezan je s Iranom, jer je potražnja za sustavima protuzračne obrane tvrtke porasla na „neviđene razine“ nakon iranskih širokorazmjernih odmazdnih napada balističkim projektilima i dronovima na Izrael u travnju i listopadu 2024.
Pet turskih tvrtki našlo se u top 100 – također rekord. Njihovi ukupni prihodi od oružja iznosili su 10,1 milijardu dolara, što predstavlja porast od 11 posto.
Baykar, koji proizvodi, između ostalog, napredne dronove nedavno prodane Ukrajini, ostvario je 95 posto svojih 1,9 milijardi dolara prihoda od oružja u 2024. iz izvoza u druge zemlje.
Vojne tvrtke iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke, Italije, Indije, Tajvana, Norveške, Kanade, Španjolske, Poljske i Indonezije također su bile uvrštene na ljestvicu.
