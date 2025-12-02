Dok ratovi bjesne, prihodi svjetskih proizvođača oružja rastu: Ovo su dobitnici

Ratovi u Gazi i Ukrajini, kao i globalne i regionalne geopolitičke napetosti te sve veći vojni izdaci, povećali su prihode koje tvrtke ostvaruju prodajom vojne robe i usluga domaćim i stranim kupcima za 5,9 posto u odnosu na godinu prije, navodi organizacija u izvješću objavljenom u ponedjeljak.