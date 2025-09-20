Domaćin Eurovizije protiv izbacivanja Izraela, unatoč snažnog pritiska

Državni tajnik u austrijskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova Sepp Schellhorn u četvrtak je austrijskom listu Kurier rekao da je ESC "prije svega natjecanje između glazbenika i umjetnika, a miješanje njihove uloge s politikom neke zemlje čini mi se izuzetno problematičnim". "Kulturni bojkoti su glupi i uzaludni, ne pomažu nam da idemo naprijed", ustvrdio je Schellhorn.