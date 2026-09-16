regruter GRU-a
DW: Kubanski učitelj plesa iz Rusije organizirao mrežu diverzanata u EU-u
Ruski obavještajci za izvođenje sabotaža u Europi sve češće koriste ljude vrbovane putem interneta. Istraga Deutsche Wellea i još triju europskih televizijskih kuća otkrila je identitet Kubanca koji je, prema dostupnim podacima, po nalogu Moskve organizirao mrežu agenata u najmanje četiri države Europske unije.
Oemis Romagoza Durruthy, koji se na internetu predstavljao kao Adrian ili Dios (u prijevodu Bog), u Rusiji je živio naizgled običnim životom učitelja latinoameričkih plesova. Istodobno je na Telegramu i Facebooku objavljivao oglase za posao, tražeći ljude spremne na "posebne misije" u Europi. Nudio je oko 1500 dolara, uz dodatne bonuse za izvršene operacije, a posebno je tražio osobe s vojnim iskustvom u nadzoru, obavještajnom radu i logistici.
Istraživači su utvrdili da je Dios vrbovao najmanje desetak ljudi, uglavnom iz španjolskog govornog područja. Među njima je bio i Kolumbijac Luis Alfonso Murillo Diosa, bivši vojnik koji je početkom 2024. tražio način da se priključi ukrajinskoj vojsci, piše DW.
Vojnik angažiran za podmetanje požara
Umjesto odlaska u Ukrajinu, Murillo je prihvatio Diosovu ponudu za rad na "posebnim misijama" u Europi. Dios mu je organizirao avionske karte, smještaj i prijevoz, a dvojica se nikad nisu osobno susrela.
Nakon što je Murillo stigao u Bukurešt, dobio je satelitske snimke reciklažnog pogona i naftne bušotine. Njegov zadatak bio je fotografirati lokacije, a potom podmetnuti požar. Policija ga je uhitila dok se noću kretao u blizini reciklažnog pogona. Murillo je tvrdio da nije znao za koga radi i da nikada nije namjeravao izazvati požar, no 2025. osuđen je na šest godina zatvora zbog pokušaja sabotaže.
Stručnjaci takve pojedince nazivaju "agentima za jednokratnu upotrebu". Riječ je o ljudima angažiranima putem interneta koji često ne znaju tko stoji iza operacije, a motivira ih novac. Među njima su, prema europskim istragama, bili ukrajinski izbjeglice, sitni kriminalci i lokalni mladići.
Požari i eksplozivni paketi diljem Europe
DW i partnerski mediji povezali su Diosovu mrežu s pokušajima podmetanja požara u dvjema poljskim tvrtkama za građevinski materijal, autobusnoj garaži u Češkoj, reciklažnom pogonu u Rumunjskoj te na opremi koja je iz Litve trebala biti poslana u Ukrajinu.
Litavski tužitelji neke su od tih napada javno povezali s ruskom vojnom obavještajnom službom GRU te su raspisali međunarodnu tjeralicu za Romagozom. Njemačke vlasti također sumnjaju da su operativci takvog tipa sudjelovali u pokušaju napada dronom s eksplozivom u blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova u Leipzigu.
Stručnjaci smatraju da je Moskva počela intenzivnije koristiti ovakve mreže nakon što su europske države poslije ruske invazije na Ukrajinu 2022. protjerale brojne ruske diplomate osumnjičene za špijunažu. Vrbovanje preko interneta omogućuje Rusiji da smanji izravnu povezanost s napadima, a istodobno stvara dojam da može izazvati štetu bilo gdje u Europi.
Romagoza i dalje u Rusiji?
Nije poznato kada je Romagoza počeo surađivati s ruskim tajnim službama. DW je utvrdio da je najmanje sedam godina živio u Rusiji, gdje se oženio Ruskinjom i dobio rusko državljanstvo. U Petrozavodsku je radio kao učitelj salse, bachate i kizombe u plesnom studiju Made in Cuba.
Moguće je da je u vrijeme vrbovanja imao financijskih problema. Tijekom 2023. posuđivao je novac od više kreditnih institucija, a u jednoj je prijavi kao poslodavca naveo lanac supermarketa, a ne plesnu školu.
Romagoza se posljednjih godina pojavljivao u skupinama za traženje posla u Europi i Poljskoj, kao i u grupama osoba koje su željele otići ratovati u Ukrajinu. I ovog proljeća objavljen je video na kojem vodi sat salse, dok se otprilike u isto vrijeme pridružio još nekim skupinama latinoameričkih tražitelja posla.
Najmanje devet osoba koje je navodno vrbovao već je uhićeno. Dvojica služe zatvorske kazne od šest do osam godina, dok ostali čekaju suđenje. Europske vlasti i dalje tragaju za Romagozom, za kojeg se vjeruje da se nalazi u Rusiji. Na upite za komentar nije odgovorio.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare