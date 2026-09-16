Nakon što je Murillo stigao u Bukurešt, dobio je satelitske snimke reciklažnog pogona i naftne bušotine. Njegov zadatak bio je fotografirati lokacije, a potom podmetnuti požar. Policija ga je uhitila dok se noću kretao u blizini reciklažnog pogona. Murillo je tvrdio da nije znao za koga radi i da nikada nije namjeravao izazvati požar, no 2025. osuđen je na šest godina zatvora zbog pokušaja sabotaže.