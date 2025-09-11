EPPO pokrenuo istragu protiv četiri osobe i dvije tvrtke

Zagrebački Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) pokrenuo je istragu protiv četiri osobe i dvije tvrtke zbog sumnje na prijevaru s EU fondovima u nabavi rabljenih strojeva za proizvodnju briketa po višestruko većim cijenama od stvarne vrijednosti.
Dvije osobe, navodi EPPO, osumnjičene su nakon istražih radnji provedenih u suradnji s bjelovarsko-bilogorskom policijom i Samostalnim sektorom za financijske istrage, nakon akcije Uskoka i policije u kojoj je uhićeno ukupno dvadesetak osoba među kojima su i zaposlenici Hrvatskih šuma.
EPPO ističe da je jedna od tvrtki osumnjičenih u njihovoj istrazi bila korisnik subvencije EU za građevinski projekt sufinanciran sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova te instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU).
Ta su sredstva bila namijenjena za izgradnju postrojenja za proizvodnju briketa, s prihvatljivim troškovima nabave od 945.858 eura, od čega je 45 posto sredstava bilo bespovratno.
Europsko tužiteljstvo sumnja da su direktor i stvarni voditelj poslovanja osumnjičene tvrtke, zajedno s drugim sudionicima dogovorili kupoprodaju rabljenih strojeva za proizvodnju briketa, što je suprotno uvjetima sufinanciranja, i to po višestruko većim cijenama od njihove stvarne vrijednosti.
Kako bi realizirali dogovoreno, druga dvojica osumnjičenika navodno su putem svojih tvrtki nabavili rabljene strojeve iz Srbije za nešto manje od 400.000 eura te kao nove prodali osumnjičenoj tvrtki za više od 935.000 eura.
Nakon toga su prva dvojica osumnjičenika zatražili preko 420.000 eura bespovratnih sredstava od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, (HAMAG-BICRO), neistinito prikazavši da je nabavljena nova oprema po tržišnim cijenama.
Agencija je tada izvršila prvu isplatu od 285.900 eura, no zbog uočenih nepravilnosti, isplata preostaloga iznosa je odbijena.
Na taj je način na štetu EU jednoj od osumnjičenih tvrtki pribavljena imovinska korist od 285.900 eura, a ostalim tvrtkama više od 536.000 eura, na ime razlike između nabavne i prodajne cijene strojeva, ističe EPPO.
