Europska unija pozvala Iran da oslobodi dobitnicu Nobelove nagrade za mir

Europska unija pozvala je Iran da oslobodi "branitelje ljudskih prava", uključujući dobitnicu Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi.
Kako u srijedu objavljuje agencija Dpa, EU je u izjavi izrazio "ozbiljnu zabrinutost zbog široko rasprostranjene prakse proizvoljnog pritvaranja koje poduzimaju iranske vlasti kako bi potisnule kritičke glasove unutar zemlje".
"Pozivamo iranske vlasti da oslobode sve pojedince nepravedno pritvorene zbog ostvarivanja svojih temeljnih prava, uključujući slobodu izražavanja i okupljanja", dodaje se u izjavi.
„To uključuje dobitnicu Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi, čije je zdravlje i dalje krhko, kao i druge branitelje ljudskih prava koji su uhićeni 12. prosinca u Mašhadu.
„Branitelji ljudskih prava moraju moći izraziti svoje mišljenje i obavljati svoj legitimni rad bez rizika za svoju slobodu, u Iranu kao i svugdje drugdje“, navodi se u pozivu EU-a.
Mohammadi je, zajedno s navodno 40 drugih aktivista, uhićena 12. prosinca tijekom komemoracije za odvjetnicu za ljudska prava u Mašhadu na sjeveroistoku Irana. Navodno su uzvikivali oštre slogane protiv islamskog vodstva zemlje.
Mohammadi je 2023. godine dobila Nobelovu nagradu za mir za svoju borbu protiv ugnjetavanja žena u Iranu.
