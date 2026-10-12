EU reagirao na dogovor Trumpa i Putina: "SAD je naš najveći saveznik, ali imamo jasnu poruku..."

„SAD je naš najveći saveznik, ali naša je poruka jasna: ako želimo okončati ovaj rat, jedini način da to postignemo jest dodatno pojačati pritisak na Rusiju“, izjavila je visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas u ponedjeljak ujutro, uoči sastanka ministara vanjskih poslova u Luxembourgu.