EU upozorava: Putin se samo smije. Sprema zamku u koju želi da upadnemo

Glavna diplomatkinja Europske unije (EU) upozorila je protiv pritisaka na Ukrajinu da se odrekne teritorija Rusiji kao dijela budućeg mirovnog sporazuma.
U svom prvom intervjuu za britanske medije otkako su se čelnici EU pridružili mirovnim pregovorima u Bijeloj kući pod vodstvom Donalda Trumpa, Kaja Kallas izjavila je za BBC da bi dopuštanje Rusiji da zadrži ukrajinske teritorije bilo "zamka u koju Putin želi da upadnemo".
Donbas, regija na istoku Ukrajine, već je dugo pod pritiskom Moskve, a ruska agresija natjerala je 1,5 milijuna Ukrajinaca na bijeg u proteklom desetljeću.
Ukrajina je dosljedno odbacivala predaju Donbasa Kremlju u zamjenu za mir, iako je Trump naglašavao potrebu za "razmjenom teritorija".
Kallas – koja se nalazi na Kremljevu "tjeralici" – također je opširno govorila o potrebi za "vjerodostojnim i snažnim" sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Priznala je da zasad nema mnogo "konkretnih koraka" za odvraćajuću silu u okviru pregovora.
"Najjače sigurnosno jamstvo je jaka ukrajinska vojska," rekla je, istaknuvši važnost jamstava koja nisu "samo na papiru".
Dodala je da je na državama članicama "koalicije voljnih" da odluče što točno mogu doprinijeti, a još nije jasno u kojem bi kapacitetu te snage djelovale.
Čelnici ključnih zemalja EU-a, uključujući Francusku, Njemačku, Italiju i Finsku, pridružili su se ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom na razgovorima u Bijeloj kući prošlog tjedna, nekoliko dana nakon što je Trump ugostio ruskog predsjednika Vladimira Putina u vojnoj bazi na Aljasci.
"Putin je dobio sve što je želio"
Govoreći o summitu na Aljasci, Kallas je rekla da je Putin dobio "sve što je želio" i da će to utjecati na njegov interes za sklapanje mirovnog sporazuma.
"Dočekan je kako je želio i postigao je da sankcije ne budu uvedene.
Putin se samo smije, ne zaustavlja ubijanje nego ga pojačava," rekla je Kallas. "Zaboravljamo da Rusija nije učinila niti jednu jedinu ustupku."
Dodala je da je EU sastavila 19. paket sankcija kako bi izvršila pritisak na ruskog čelnika da uđe u daljnje pregovore.
U međuvremenu, Trump je u četvrtak postavio dvotjedni rok za procjenu mirovnih razgovora između Rusije i Ukrajine.
"Rekao bih da ćemo unutar dva tjedna znati ide li to jednim ili drugim putem," izjavio je u telefonskom intervjuu za Todda Starnesa, voditelja desničarskog medija Newsmax.
Drugim putem?
"Nakon toga možda ćemo morati krenuti drugim putem," rekao je Trump.
No Zelenski je izrazio sumnju da će Putin pokazati volju za sastankom s njim.
U izjavama novinarima u četvrtak, koje je prenijela agencija AFP, Zelenski je optužio Rusiju da izbjegava "nužnost" održavanja sastanka između dvojice čelnika.
"Trenutni signali iz Rusije su, iskreno, nepristojni. Pokušavaju izbjeći nužnost susreta. Ne žele zaustaviti ovaj rat."
Pritom je izvršio pritisak i na zapadne saveznike, rekavši da bi Ukrajina željela "imati razumijevanje arhitekture sigurnosnih jamstava unutar sedam do deset dana".
"Moramo razumjeti koja će država biti spremna učiniti što u svakom specifičnom trenutku," dodao je.
