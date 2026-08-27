Među žrtvama u Nepalu nema hrvatskih državljana. MVEP: "Naše misli su sa svima pogođenima"

Spasioci u Nepalu koristili su helikoptere za potragu za preživjelima i dostavu hitne pomoći tisućama ljudi koji su odsječeni nakon što je katastrofa u srijedu zahvatila surovu planinsku regiju, prepunu planinara i hodočasnika, koja povezuje Lhasu u Tibetu s nepalskom prijestolnicom Katmanduom.