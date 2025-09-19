Amerikanci su ranije optužili Madura za umiješanost u trgovinu drogom i raspisale nagradu od 50 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja. Caracas istodobno poručuje da je rasporedio milicije diljem zemlje, a Maduro je prošlog mjeseca upozorio da nijedno carstvo neće dotaknuti sveto tlo Venezuele. Vježbe su pokrenute dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su SAD pogodile tri broda u Karibima za koje tvrdi da su prevozile drogu iz Venezuele.