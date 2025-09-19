Venezuela je započela trodnevne vojne vježbe pa objavila snimke i fotografije svojih ruskih borbenih zrakoplova, što mnogi tumače kao pokazivanje snage usmjereno prema Sjedinjenim Američkim Državama. Sve se događa u trenutku pojačanih napetosti nakon što su SAD poslale ratne brodove na Karibe.
Vježbe pod nazivom "Suvereni Karibi 200" odvijaju se na karipskom otoku La Orchila, gdje je mobilizirano više od 2500 vojnika za zračne, pomorske i kopnene manevre, prenosi CNN.
Ministar obrane Vladimir Padrino za državnu televiziju VTV rekao je da u operaciji sudjeluje 12 ratnih brodova različitih klasa, 22 zrakoplova i oko dvadesetak drugih plovila. U priopćenjima su objavljene i snimke iskrcavanja marinaca, amfibijskih plovila, patrolnih brodova uz obalu te aviona koji nadlijeću more, a prikazani su i borbeni zrakoplovi Suhoj Su-30 opremljeni protubrodskim raketama.
Padrino je vježbe predstavio kao odgovor na gomilanje američkih snaga u regiji. Washington navodi da je raspored brodova, među kojima su tri razarača klase Arleigh Burke, krstarica Lake Erie, amfibijski jurišni brod USS Iwo Jima i nuklearna podmornica, dio misije suzbijanja krijumčarenja droge. Venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro, međutim, tvrdi da je cilj takvog rasporeda pokušaj promjene režima.
Amerikanci su ranije optužili Madura za umiješanost u trgovinu drogom i raspisale nagradu od 50 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja. Caracas istodobno poručuje da je rasporedio milicije diljem zemlje, a Maduro je prošlog mjeseca upozorio da nijedno carstvo neće dotaknuti sveto tlo Venezuele. Vježbe su pokrenute dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su SAD pogodile tri broda u Karibima za koje tvrdi da su prevozile drogu iz Venezuele.
Venezuela je objavila video u kojem se vide Su-30 naoružani raketama Kh-31 Krypton. Iako je dio tog materijala već kružio društvenim mrežama 2024., nije jasno kada je ostatak snimljen. Prema procjeni Međunarodnog instituta za strateške studije za 2024., Venezuela raspolaže s oko 21 borbenim Su-30MK2, no zbog gospodarskih problema zemlje nije poznato koliko je tih zrakoplova operativno održivo.
Unatoč zaoštrenim odnosima, posebni izaslanik Donalda Trumpa Richard Grenell izjavio je kako još vjeruje da je moguće postići dogovor s Venezuelom i izbjeći oružani sukob.
