FOTO, VIDEO / Rusi izveli žestoki napad na Kijev: Gorjele stambene zgrade, korišten i Orešnik?

Snažne eksplozije odjeknule su u nedjelju rano ujutro u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog "masivnog" ruskog napada balističkim projektilima, čini se i Orešnika, izvijestili su novinari s terena.
"Glavni grad je meta masovnog napada balističkim projektilima. Mogući su novi udari. Ostanite u skloništima", objavio je na Telegramu načelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko.
Just on Friday, Russia, acting as an impostor permanent member, abused the UN Security Council to stage a grotesque circus in Starobilsk. And already this very night, Putin launched the most barbaric missile strike on civilians in Kyiv. May Russia burn in hell eternally🤬🔥🔥🔥 pic.twitter.com/giGgAmiHkQ— Andrii Melnyk (@MelnykAndrij) May 24, 2026
Dodao je da su pogođena najmanje četiri mjesta u gradu, uključujući stambene zgrade.
Novinari AFP-a u ukrajinskoj prijestolnici vidjeli su desetke ljudi koji su se sklonili u postaju podzemne željeznice u središtu grada dok su eksplozije odjekivale gradom.
Zračna uzbuna proglašena je diljem Ukrajine.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila srednjeg dometa Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji.
Moskva je taj projektil koristila u dva navrata od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022., u studenome 2024. protiv vojne tvornice te u siječnju 2026. protiv zrakoplovne tvornice.
Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je vojni odgovor nakon ukrajinskih napada dronovima s četvrtka na petak na obrazovne objekte u Starobilsku, okupiranom dijelu Luhanske oblasti, u kojima je poginulo najmanje 18 ljudi, a više od 40 je ozlijeđeno.
