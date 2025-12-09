o rastu antisemitizma
Herzog za N1: Izrael bi, i da ima najljeviju vlast, nakon 7. listopada postupio manje-više isto
Izvršni direktor za operacije Svjetskog židovskog kongresa o ratu Izraela i Hamasa Ernest Herzog uključio se iz Helsinkija u program N1 televizije. S našim Hrvojem Krešićem komentirao je rast antisemitizma kao i poteze radikalno desne izraelske vlade.
Je li rast antisemitizma vidljiv u svijetu?
"Nažalost, s obzirom na svoju mikroorganizaciju svih židovskih organizacija u svijetu, svih židovskih općina u svijetu i dobivamo podatke sa terena, jeste vidljivo i nažalost vidljivo je apsolutno. od Novog Zelanda do Čilea, od Skandinavije do Južne Afrike, tako da možemo reći da je katalizator tog snažnog porasta antisemitizma. On je uvijek postojao, ali snažni porast antisemitizma je svakako nastao i potaknut je događajima 7. listopada 2023. upada Hamasa preko ograde na teritorij Izraela i sve ono što je nakon toga uslijedilo", podsjeća Herzog.
"Dakle, možemo reći da je antisemitizam u porastu. Govorimo o stotinama postotnih bodova, dakle negdje u nekim zemljama čak i u tisućama postotnih bodova što se tiče broja incidenata. Naravno, incidenti nisu uvijek isti - od grafita na zidu pa sve do toga da netko izgubi život. Naravno, postoji velika razlika, ali u svim segmentima antisemitizam je na daleko, daleko višem stupnju nego što je to bio prije tri godine, svakako prije 7. listopada", ocjenjuje Herzog, izvršni direktor za operacije Svjetskog židovskog kongresa.
Radikalna izraelska vlada i smirivanje tenzija
Na pitanje pomaže li Izrael politiko aktualne vlade smanjivanju tenzija prema umjerenim dijelovima islamskih i muslimanskih društava, odnosno država, a posebice onih poput Ben Gvira koji je jedan od najradikalnijih izraelskih ministara u posljednjih nekoliko desetljeća, odgovora sljedeće.
"Pa znate, to su vam zakoni fizike i zakon akcije i reakcije", odgovara Herzog. "I jedan Ben Gvir se pojavio na političkoj sceni vrlo vjerojatno upravo zahvaljujući eskalaciji sukoba u Gazi i na Zapadnoj obali. Ne treba zaboraviti i Smotricha koji je tu rame uz rame sa Ben Gvirom. Oni su, ne trebamo zaboraviti, čak u samom Izraelu svojevremeno bili osuđeni za terorizam, odnosno za aktivnosti koje su podrivali ili državu ili aktivnosti koje su imali protiv muslimanskog stanovništva što na teritoriju samog Izraela, što na teritoriju Zapadne obale", podsjeća.
Ističe da treba napraviti jednu veliku razliku.
"Izrael je prije svega demokratska država, ona ima vladu kakva je sada i da nije svaki političar u Izraelu svakako najbolje rješenje za ovako senzitivnu situaciju. Međutim, isto tako ne treba Izrael gledati kroz Ben Gvira. To bi vam bilo, ako možete dozvoliti, kao da Hrvatsku gledamo kroz nekog opskurnog političara koji možda i nema toliko veliku vlast ili koji nema toliki utjecaj. Ako mene pitate, Izrael bi vrlo vjerojatno nakon 7. listopada da je imao i najliberalniju, najljeviju vlast, opet postupio manje-više na isti način što se tiče djelovanja u Gazi protiv Hamasa i protiv drugih napada koje je imao sa sjevera, od strane Hezbolaha, Irana i Huta iz Jemena", ocjenjuje Izraelac.
"Problem je javno mnijenje Palestine"
"Rekli ste razgovori sa umjerenim dijelom palestinskog stanovništva. Ja bih volio znati tko predstavlja to umjereno palestinsko stanovništvo. Nažalost, u principu je palestinsko stanovništvo i najveća žrtva svega ovog što se događa u zadnjih ne samo dvije, tri godine, nego u zadnjih, rekao bih, 50-ak godina, jer u principu njih predstavljaju ljudi koji su se obogatili, imaju milijarde na svojim računima, a definitivno ne rade u njihovom interesu. I to je dovoljno do toga da i u Gazi danas i na Zapadnoj obali po svim statistikama i anketama koje su rađene najpopularnija organizacija - Hamas.
"I to je ono što je u stvari najtužnije - kada da bi to stanovništvo dobilo državu, oni bi na izborima izabrali Hamas. I to je ono što je u stvari bit i najveći problem, nije čak ni Netanyahu, ni Bengvir, nego je problem što javno mnijenje na strani Palestine dalje podržava najradikalniju opciju koja im se nudi", zaključuje.
