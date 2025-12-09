"Izrael je prije svega demokratska država, ona ima vladu kakva je sada i da nije svaki političar u Izraelu svakako najbolje rješenje za ovako senzitivnu situaciju. Međutim, isto tako ne treba Izrael gledati kroz Ben Gvira. To bi vam bilo, ako možete dozvoliti, kao da Hrvatsku gledamo kroz nekog opskurnog političara koji možda i nema toliko veliku vlast ili koji nema toliki utjecaj. Ako mene pitate, Izrael bi vrlo vjerojatno nakon 7. listopada da je imao i najliberalniju, najljeviju vlast, opet postupio manje-više na isti način što se tiče djelovanja u Gazi protiv Hamasa i protiv drugih napada koje je imao sa sjevera, od strane Hezbolaha, Irana i Huta iz Jemena", ocjenjuje Izraelac.