Iran odbio Trumpov ultimatum: "Svaki most bit će sravnjen, svaka elektrana bit će uništena!"

Iranski odgovor sastojao se od deset točaka, uključujući prekid sukoba u regiji, protokol za siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, ukidanje sankcija i obnovu, izvijestila je službena novinska agencija IRNA. U ponedjeljak je Trump rekao da se "cijela zemlja može uništiti u jednoj noći, a ta noć bi mogla biti sutra navečer". Zaprijetio je uništiti iranske elektrane i infrastrukturu ako Teheran odbije pristati prije roka. Bez dogovora, Trump je rekao da će "svaki most u Iranu biti sravnjen" do ponoći po istočnom vremenu (4 sata GMT) u srijedu i da će "svaka elektrana u Iranu bit će uništena, gorjet će, eksplodirati i nikada se više neće koristiti".