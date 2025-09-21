ISW upozorava: Rusija slijedi ukrajinski recept i za ovu NATO članicu

Dok je fokus i dalje na ruskom ratu u Ukrajini, skupina vodećih analitičara sugerira da je Kremlj pokrenuo „koordiniranu informacijsku” kampanju usmjerenu na još jednu susjednu zemlju, s odjekom retorike korištene prije invazije punog razmjera 2022.
Dijele granicu dugu 1340 kilometara
Institut za proučavanje rata (ISW) navodi da istaknute osobe u Moskvi, uključujući članove užeg kruga Vladimira Putina, daju niz izjava osmišljenih da prijete Finskoj.
Finska, koja s Rusijom dijeli granicu dugu 1340 kilometara, napustila je svoju dugogodišnju politiku neutralnosti nakon ruske invazije na Ukrajinu i 2023. pridružila se NATO-u.
Lavrov believes that Finland prospered thanks to Russia.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 20, 2025
Some numbers:
◾️Finland:
GDP per capita: $54,160
Average salary: $4,701
Average pension: $2,449
◾️Russia:
GDP per capita: $14,260
Average salary: $616
Average pension: $214 pic.twitter.com/zpjsI846cR
Američki think tank citira ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova koji je jučer rekao da je „finski neutralni premaz otpao” te da je revanšizam (politika nastojanja na odmazdi, osobito radi povrata izgubljenog teritorija) „doslovno u usponu” u Finskoj.
"Finci su nezadovoljni"
Drugi visoki dužnosnik, Sergej Ivanov, jučer je izjavio da rusko-finski odnosi „praktički ne postoje” i da se u skoroj budućnosti neće poboljšati jer je Finska članica NATO-a i „aktivno poziva na jačanje [svoje] istočne granice”.
Također je ustvrdio da je finsko stanovništvo nezadovoljno svojom vladom te je naveo da je izostanak ruskih turista doveo do „depopulacije” i slabljenja gospodarstva u jugoistočnoj Finskoj.
Russia laying groundwork for aggression against Finland— Visegrád 24 (@visegrad24) September 19, 2025
According to the Institute for the Study of War (ISW), the Kremlin is conducting a coordinated information campaign against Finland, echoing the rhetoric that preceded the full-scale invasion of Ukraine.
The campaign's… pic.twitter.com/pKYa9oLsEG
Aleksej Čepa, zamjenik šefa odbora za međunarodne poslove u Državnoj dumi, također je, prema navodima, jučer dao slične izjave, prenosi Sky.
ISW izvještava da su ruski državni mediji „zamjetno pojačali” izjave Lavrova, Ivanova i Čepe te da to, zajedno sa sličnim formulacijama u tvrdnjama, „sugerira da je riječ o koordiniranom, odozgo vođenom kremljovskom informacijskom naporu usmjerenom na Finsku”.
Analitičari tog instituta nastavljaju: „Visoki dužnosnici Kremlja posljednjih su tjedana pojačali prijetnje Finskoj, uključujući korištenjem jezika koji odražava lažna opravdanja Kremlja za invazije na Ukrajinu.
„ISW i dalje ocjenjuje da obrazac kojim se Rusija trenutačno koristi kako bi prijetila NATO-u odražava obrazac kojim se Rusija ranije koristila za stvaranje informacijskih preduvjeta kojima je opravdavala svoju agresiju na Ukrajinu.”
