Izvori: Talijanska vlada priprema smjenu direktora proizvođača oružja Leonarda

Talijanska vlada vjerojatno će imenovati novog glavnog izvršnog direktora proizvođača oružja Leonarda i signalizirati time značajnu promjenu u ciklusu imenovanja uprave državnih poduzeća, rekla su za Reuters dva upućena izvora.
Promjena je signalizirana u osjetljivom trenutku za tvrtku koja se natječe za veći udio na tržištu vojne opreme i zrakoplovstva, uz planiranu veću potrošnju vlada diljem svijeta na opremanje oružanih snaga.
Italija preko ministarstva gospodarstva drži nešto više od 30 posto udjela u Leonardu i mora do 13. travnja dostaviti popis kandidata za upravu. Paralelno se priprema širi val imenovanja u državnim kompanijama, uključujući Enel i Eni, zbog isteka mandata njihovih čelnika.
Dionicama Leonarda danas se trguje po gotovo devet puta višoj cijeni nego u veljači 2022. godine, prije ulaska ruskih postrojbi u Ukrajinu, ali premijerka Giorgia Meloni zalaže se sada za promjenu vodstva tvrtke, rekao je jedan od izvora, ne ulazeći u detalje.
Prema navodima drugog izvora, glavni je kandidat za nasljednika sadašnjeg direktora Roberta Cingolanija Lorenzo Mariani, bivši direktor u sektoru vojne opreme i zrakoplovstva, trenutačno generalni direktor za Italiju u proizvođaču projektila MBDA, u zajedničkom vlasništvu Airbusa, BAE Systemsa i Leonarda.
Vladini dužnosnici raspravljat će o imenovanju tokom dana, rekao je izvor. Leonardo i MBDA nisu željeli komentirati njegovu informaciju.
Cingolani je prije nekoliko tjedana predstavio petogodišnji strateški plan, koji uključuje ulaganja u računarstvo, umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost, kao i razvoj višeslojnog sustava protuzračne obrane "Michelangelo Dome".
Prema dosadašnjim navodima izvora za Reuters, Rim je do sada bio sklon odobriti Cingolaniju još jedan trogodišnji mandat.
Za njegova mandata, Leonardo je ulagao u digitalizaciju i vojnu elektroniku, uz pomak s tradicionalnih sustava prema naprednijim tehnologijama, što je Cingolani opisao kao prijelaz "s metaka na megabajte".
Dionice Leonarda pale su nakon objave vijesti o mogućnoj promjeni izvršnog direktora za gotovo osam posto.
