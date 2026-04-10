Oglas

spremni za posredovanje

Islamabad se sprema za mirovne pregovore: Na nogama 10.000 pripadnika sigurnosnih snaga

author
Hina
|
10. tra. 2026. 11:45
Islamabad
AAMIR QURESHI / AFP

U pakistanskom glavnom gradu u petak su pojačane sigurnosne mjere uoči održavanja mirovnih pregovora između iranskih i američkih dužnosnika o okončanju rata na Bliskom istoku.

Oglas

Pakistan je posljednjih mjeseci postao ključan posrednik između Teherana i Washingtona te igra središnju ulogu kada je posrijedi dvotjedno primirje najavljeno ranije ovaj tjedan.

Očekuje se da će razgovori u Islamabadu započeti u petak preliminarnim razgovorima između stručnjaka, a potom će se u subotu održati glavni sastanak, izvijestili su pakistanski sigurnosni izvori.

Bude li potrebno pregovori bi se mogli produljiti do nedjelje.

Do 10.000 pripadnika sigurnosnih snaga, uključujući vojsku, paravojne snage i policiju, zaduženo je za zaštitu pregovora uz obavještajne operativce.

Već je proglašen neradni dan da bi se kretanje stanovnika svelo na minimum, a "crvena zona" visoke sigurnosti ili enklava u kojoj se nalaze ključne vladine zgrade i strana veleposlanstva, zapečaćena je.

Očekuje se da će se razgovori održati u hotelu u crvenoj zoni koji je već ispražnjen iz sigurnosnih razloga.

Dpa piše da su onamo već stigli sigurnosni timovi iz zemalja sudionica koji blisko surađuju s pakistanskim vlastima, nadziru dogovorene aranžmane i provode procjenu mjesta i ruta kretanja. 

Pakistanska vlada je ublažila i vizna ograničenja dok delegacije i novinari postupno stižu u Islamabad.

"Pakistan pozdravlja sve sudionike, među kojima su i novinari iz zemalja sudionica, koji putuju ovamo zbog pregovora", napisao je ministar vanjskih poslova Ishaq Dar na platformi X.

"U tu svrhu od svih zrakoplovnih kompanija traži se da dopuste ukrcaj svim takvim osobama koje nemaju vizu. Imigracijske vlasti u Pakistanu izdat će im vizu po dolasku", pojasnio je. 

Teme
iran islamabad izrael pakistan rat u iranu sad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ