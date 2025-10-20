Unatoč koalicijskom dogovoru, Takaichi, tvrda konzervativka koja se protivi istospolnim brakovima i vladavini ženskog cara, naslijedit će manjinsku vladu ovisnu o potpori oporbe za donošenje zakona, uključujući i nadolazeći dopunski proračun. The Guardian je u svom ranijem tekstu naveo kako joj je uzor Margaret Thatcher te da je veoma kritična prema Kini.