Sanae Takaichi
Japan će vrlo vjerojatno dobiti prvu premijerku u povijesti. Uzor joj je — Margaret Thatcher
Dužnosnici su potvrdili medijske napise da će se Sanae Takaichi iz Liberalno-demokratske stranke (LDP) udružiti s desničarskom strankom Nippon Ishin.
Sanae Takaichi napravila je još jedan korak prema tome da postane prva žena na čelu japanske vlade, nakon što je njezina stranka navodno postigla dogovor o formiranju nove koalicije s manjom strankom, piše Guardian.
Dužnosnici su u ponedjeljak potvrdili medijske izvještaje da će se Liberalno-demokratska stranka (LDP) Takaichi udružiti s desničarskom Nippon Ishin (Strankom japanske obnove), koja dijeli njezine oštre stavove prema Kini i protivljenje masovnim migracijama.
„Danas ćemo potpisati sporazum o pokretanju koalicijske vlade“, rekao je supredsjednik Ishina Hirofumi Yoshimura novinarima, dodajući da će sporazum biti formaliziran kasnije tijekom dana.
„Nakon što sam sinoć dobro razmislio, jutros sam nazvao predsjednicu Takaichi kako bismo postigli dogovor o koaliciji. Prenio sam joj da trebamo raditi zajedno kako bismo pokrenuli Japan naprijed.“
Ovim sporazumom okončana su dva tjedna neizvjesnosti oko Takaichine kandidature za prvu premijerku Japana – dužnost koju se očekivalo da preuzme nakon što je početkom mjeseca pobijedila na izborima za predsjednicu LDP-a, uslijed ostavke dosadašnjeg premijera Shigerua Ishibe.
No njezin pokušaj gotovo je propao kada je LDP-ov partner u vladi posljednjih 26 godina, Komeito, napustio koaliciju, što je potaknulo neuspjeli pokušaj oporbenih stranaka da pronađu zajedničkog kandidata za tzv. „duginu koaliciju“.
Komeito, koji ima potporu budističke organizacije Soka Gakkai, protivi se Takaichinim „jastrebovskim“ sigurnosnim stajalištima i tvrdi da LDP nije riješio korupcijski skandal s financiranjem stranke.
Taj je skandal, u kombinaciji s krizom troškova života, pridonio dvama teškim izbornim porazima LDP-a u proteklih 12 mjeseci, tijekom kojih je tadašnja vladajuća koalicija izgubila većinu u oba doma parlamenta.
Glasovanje u utorak
Zastupnici će u utorak glasovati za novog premijera – petog po redu u samo pet godina.
S ukupno 231 zastupničkim mjestom, nova koalicija i dalje je dva mjesta ispod većine u moćnijem donjem domu parlamenta, ali Takaichi je favoritkinja za pobjedu jer će joj u eventualnom drugom krugu biti potrebna samo relativna većina glasova.
Njezino se imenovanje očekuje svega nekoliko dana prije dolaska Donalda Trumpa u Japan na dvodnevni posjet, a Takaichi će svoj međunarodni debi kao premijerka imati na Apecovom summitu u Južnoj Koreji.
Ishin traži ukidanje 10-postotnog poreza na potrošnju za prehrambene proizvode i zabranu korporativnih i organizacijskih donacija političkim strankama — što mnogi u LDP-u odbacuju, izvijestila je agencija Kyodo News.
Unatoč koalicijskom dogovoru, Takaichi, tvrda konzervativka koja se protivi istospolnim brakovima i vladavini ženskog cara, naslijedit će manjinsku vladu ovisnu o potpori oporbe za donošenje zakona, uključujući i nadolazeći dopunski proračun. The Guardian je u svom ranijem tekstu naveo kako joj je uzor Margaret Thatcher te da je veoma kritična prema Kini.
Takaichi poziva na veću državnu potrošnju i smanjenje poreza kako bi se građanima pomoglo da prebrode rastuću inflaciju — politike koje bi brzo mogle izazvati napetosti s Ishinom, koji zagovara manju vladu i nižu potrošnju.
Poput svog mentora Shinza Abea, Takaichi želi izmijeniti japanski „pacifistički“ poslijeratni ustav kako bi se formalno priznala uloga vojske, poznate kao Snage samoobrane. Redovita je posjetiteljica svetišta Yasukuni u Tokiju, kontroverznog mjesta koje neke susjedne zemlje smatraju simbolom japanske ratne agresije.
Također je pozvala na stroža pravila o imigraciji — pitanju koje je u Japanu sve istaknutije zbog rekordne razine useljavanja i dolaznog turizma.
