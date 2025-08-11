Još jedna država planira priznati Palestinu

Govoreći o tekućoj "humanitarnoj katastrofi" u Gazi, ministar vanjskih poslova Winston Peters rekao je: "Namjeravamo procijeniti pitanje (priznavanja Države Palestine) i djelovati u skladu s načelima, vrijednostima i nacionalnim interesima Novog Zelanda." Ministar je naznačio da će odluka biti objavljena u UN-u u rujnu.