Još jedna država planira priznati Palestinu

Australija će priznati Državu Palestinu na Općoj skupštini UN-a u rujnu, objavio je u ponedjeljak premijer Anthony Albanese, nakon što su to učinile i druge zemlje poput Francuske i Kanade.
"Rješenje s dvije države najbolja je nada čovječanstva za prekid ciklusa nasilja na Bliskom istoku i okončanje sukoba i patnje" u Gazi, rekao je čelnik laburista novinarima u Canberri.
"Australija će priznati pravo palestinskog naroda na vlastitu državu", kazao je australski premijer. "Mir može biti samo privremen" sve dok Izraelci i Palestinci nemaju vlastite države, rekao je.
Rat u Pojasu Gaze, koji je započeo nakon neviđenog napada palestinskog islamističkog pokreta Hamas na Izrael 7. listopada 2023., ponovno je potaknuo pozive za priznavanje Države Palestine.
Albanese je rekao da je od Palestinske samouprave dobio uvjeravanja da "teroristima Hamasa neće biti dano mjesta ni u jednoj budućoj palestinskoj državi".
Međunarodni pritisak raste na izraelsku vladu da pronađe rješenje za sukob, koji je doveo do ozbiljne humanitarne krize u opkoljenoj palestinskoj enklavi, u kojoj živi oko 2,4 milijuna ljudi.
Nasilje na Zapadnoj obali, palestinskom teritoriju koji Izrael okupira od 1967. godine, također se pojačalo od početka rata u Gazi.
Krajem srpnja, francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je svoju namjeru da prizna Državu Palestinu na 80. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u rujnu, nadajući se da će stvoriti kolektivni zamah u tom smjeru.
Odluka koja "nagrađuje teror", rekao je tada izraelski premijer Benjamin Netanyahu, misleći na napad na Izrael 7. listopada. Sjedinjene Države, glavni podupiratelj Izraela, "čvrsto" su odbacile ovu "nepromišljenu" mjeru.
Međunarodni zamah
Nekoliko dana kasnije, Kanada je također objavila svoju namjeru da podrži palestinsku državu. Ujedinjeno Kraljevstvo također je objavilo da će je priznati ukoliko Izrael ne preuzme niz obveza, uključujući prekid vatre u Pojasu Gaze.
Ukupno tri četvrtine država članica UN-a priznaju Državu Palestinu, koju je palestinsko vodstvo u egzilu proglasilo krajem 1980-ih. Ovaj diplomatski čin provelo je desetak zemalja od početka rata u Gazi.
Krajem srpnja, Australija i 14 drugih zapadnih zemalja, uključujući Francusku i Kanadu, "pozvale" su međunarodnu zajednicu da prizna palestinsku državu.
U ponedjeljak je australski susjedni Novi Zeland također najavio da će razmotriti priznavanje Države Palestine do rujna.
Govoreći o tekućoj "humanitarnoj katastrofi" u Gazi, ministar vanjskih poslova Winston Peters rekao je: "Namjeravamo procijeniti pitanje (priznavanja Države Palestine) i djelovati u skladu s načelima, vrijednostima i nacionalnim interesima Novog Zelanda." Ministar je naznačio da će odluka biti objavljena u UN-u u rujnu.
