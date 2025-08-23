Kako Slovenija, unatoč proglašenom embargu, kupuje izraelsko oružje?

Dan kasnije, vlada je objavila detaljno priopćenje u kojem tvrdi da je od početka rata u Gazi obustavila sve nabave izravno iz Izraela. U vezi sa Spike raketnim sustavima, navela je da ih Ministarstvo obrane nabavlja preko dvije platforme: NATO-ove Agencije za potporu i nabavu (NSPA) te samostalnim ugovorima s tvrtkom Eurospike. „Proizvođač i dobavljač Eurospike, u kojem većinski udio drže njemačke tvrtke Rheinmetall i Diehl Group, odabran je u ranijem javnom natječaju, a Ministarstvo obrane nije izvršilo plaćanja izraelskim proizvođačima oružja“, tvrdi vlada. Dodala je da su „svi dijelovi SPIKE sustava proizvedeni u Europi“.