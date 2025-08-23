Zaobilazni put
Kako Slovenija, unatoč proglašenom embargu, kupuje izraelsko oružje?
Ljubljana tvrdi da je nakon početka rata u Gazi prestala kupovati izraelsko oružje, no istovremeno nastavlja nabavljati raketne sustave razvijene u Izraelu. „Ministarstvo obrane nije izvršilo nikakva plaćanja izraelskim proizvođačima oružja“, navodi vlada – unatoč dokazima koji pokazuju suprotno, piše ugledni izraelski medij, Haaretz.
Njemački kancelar Friedrich Merz objavio je prošlog vikenda dramatičnu odluku, iako ograničenog dosega: njegova vlada neće odobravati izvoz vojne opreme u Izrael koja bi se mogla koristiti u Pojasu Gaze. Prije Njemačke, Slovenija je bila prva država članica Europske unije koja je službeno proglasila potpuni embargo na oružje Izraelu, uključujući i obustavu kupnje izraelskog naoružanja. Međutim, detaljniji uvid otkriva da se Slovenija i dalje naoružava izraelskim sustavima, koristeći se europskim ugovorima, te planira to činiti i ubuduće. Radi se o nabavi izraelski razvijenih protuoklopnih raketnih sustava, od kojih Izrael ostvaruje izravnu dobit, kažu iz Haaretza.
Izraelski sigurnosni dužnosnici izjavili su prošlog tjedna kako je slovenska odluka uglavnom simbolična jer iz Slovenije gotovo da i nema uvoza vojne opreme. Što se tiče izvoza oružja iz Izraela u Sloveniju, vlada je prošle godine tvrdila da je od 7. listopada i početka rata u Gazi u potpunosti zaustavila nabavu vojne opreme iz Izraela. No, prema službenim slovenskim podacima, zemlja je u 2024. kupila izraelsku vojnu opremu u vrijednosti od 828.000 eura (oko 970.000 dolara, odnosno 3,27 milijuna šekela), dodaje se.
Analiza slovenskih nabava pokazuje da je taj iznos tek vrh ledenog brijega. U službenim podacima ne pojavljuju se protuoklopni raketni sustavi koje koristi slovenska vojska – razvijeni u Izraelu i proizvedeni u cijelosti ili djelomično u državnim izraelskim tvrtkama. Slovenija ih i dalje nabavlja.
U studenome prošle godine, dnevni list Delo izvijestio je o planovima Ministarstva obrane da nastavi s kupnjom izraelskog sustava. Kada je vladi Roberta Goloba postavljeno pitanje planira li uredbom ili odlukom zaustaviti nabave od izraelskih proizvođača ili tvrtki povezanih s Izraelom, uslijedio je kratak odgovor: „Ne.“ Vlada je dodatno pojasnila da se oružje i oprema nabavljaju u skladu s dugoročnim i srednjoročnim planovima opremanja Slovenske vojske, uz poštivanje propisa o javnoj nabavi, piše izraelski medij.
Vlada tvrdila da je obustavila sve nabave iz Izraela
Dan kasnije, vlada je objavila detaljno priopćenje u kojem tvrdi da je od početka rata u Gazi obustavila sve nabave izravno iz Izraela. U vezi sa Spike raketnim sustavima, navela je da ih Ministarstvo obrane nabavlja preko dvije platforme: NATO-ove Agencije za potporu i nabavu (NSPA) te samostalnim ugovorima s tvrtkom Eurospike. „Proizvođač i dobavljač Eurospike, u kojem većinski udio drže njemačke tvrtke Rheinmetall i Diehl Group, odabran je u ranijem javnom natječaju, a Ministarstvo obrane nije izvršilo plaćanja izraelskim proizvođačima oružja“, tvrdi vlada. Dodala je da su „svi dijelovi SPIKE sustava proizvedeni u Europi“.
No, iako Rafael drži samo 20 posto Eurospikea, izvješće tvrtke iz veljače 2023. dovodi u pitanje tvrdnje Ljubljane. U njemu stoji da je Eurospike imao problema s isporukom dijelova „ponajprije iz Izraela“, te da rat u Izraelu može uzrokovati kašnjenja u ispunjavanju obveza, budući da je Izrael „mjesto proizvodnje dioničara i ključnih dobavljača“.
Slovenija i Izrael vojno surađuju desetljećima
Čak i ako su sve komponente koje Slovenija nabavlja proizvedene u Europi, sustav je izraelskog razvoja, a od njega izravno profitiraju izraelske državne tvrtke. Da je izraelski utjecaj presudan, pokazuje i izvještaj Axios-a iz 2022., u kojem se navodi da je izraelska vlada odbila zahtjev SAD-a da dopusti Njemačkoj isporuku Spike raketa Ukrajini – iako je Eurospike u većinskom vlasništvu njemačkih tvrtki, dodaju iz Haaretza.
Vojna suradnja Slovenije i Izraela traje desetljećima. Još 90-ih Ljubljana je kupila brzi ophodni brod „Super Dvora“ od Israel Aerospace Industriesa, zatim radarske sustave Elte Systems, vučnu artiljeriju i minobacače Soltama (Elbit), kao i Elbitove sustave za upravljanje vatrom. Elbit je bio i nositelj modernizacije tenkova T-55, koje je Slovenija 2022. proslijedila Ukrajini. Svi ti sustavi zahtijevaju stalno održavanje od izraelskih dobavljača, što je slovensko Ministarstvo obrane navelo kao problem u izvješću iz 2023.
Ključna karika slovenskog protuoklopnog arsenala ipak ostaje izraelski Spike, razvijen u Rafael Advanced Defense Systemsu, državnoj izraelskoj tvrtki. Nabavljen je preko Eurospikea, u kojem njemački Rheinmetall i Diehl Group drže po 40 %, dok preostalih 20 % posjeduje holding Ercas B.V. – u potpunom vlasništvu Rafaela.
