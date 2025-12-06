Katarski premijer o Gazi: "Ne možemo to još zvati primirjem"

Pregovori o osnaživanju primirja u Gazi postignutog pod posredstvom Sjedinjenim Državama su u prijelomnom trenutku, rekao je u subotu katarski premijer Šeik Mohamed bin Abdulrahman al-Tani.
Premijer Katra, jedne od država ključnih u pregovorima, tijekom panela na Doha Forumu rekao je da posrednici rade na idućoj fazi primirja.
„Sad smo u ključnom trenutku. Nismo još tamo. Ono što smo uspjeli samo je stanka”, rekao je Mohamed bin Abdulrahman al-Tani referirajući se na prekid vatre u Gazi koji je stupio na snagu prije gotovo mjesec dana.
„Ne možemo to još smatrati primirjem. Primirje se ne može učvrstiti bez potpunog povlačenja izraelskih snaga – dok se u Gazu ne vrati stabilnost te ljudi mogu ulaziti i izlaziti iz Pojasa, što danas nije slučaj”.
Razgovori o ostvarenju idućih faza plana američkog predsjednika Donalda Trumpa o kraju dvogodišnjeg sukoba u palestinskoj enklavi u tijeku su.
Plan poziva na prijelaznu tehnokratsku palestinsku vladu u Gazi koju će nadgledati međunarodni „mirovni odbor” te podržavati međunarodne sigurnosne snage. Finaliziranje dogovora o sastavu i mandatu međunarodnih snaga pokazalo se posebno izazovnim, piše Reuters.
Izraelska delegacija u četvrtak je održala razgovore s posrednicima u Kairu o povratku posljednjeg tijela taoca iz Gaze, čime bi se dovršila ključna prva faza Trumpovog plana. Od početka krhkog primirja Hamas je oslobodio svih 20 živih taoca te predao 27 tijela u zamjenu za oko dvije tisuće palestinskih pritvorenika.
Nakon postizanja primirja 10. listopada sukobi su se značajno smanjili, no Izrael nastavlja gađati Gazu i rušiti ono što naziva infrastrukturom Hamasa.
