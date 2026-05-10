Kruzer s hantavirusom stigao na Tenerife, putnike čeka stroga procedura

Kruzer pogođen epidemijom hantavirusa stigao je na španjolski otok Tenerife, gdje se očekuje iskrcavanje 147 putnika u sklopu pažljivo organizirane repatrijacije u kojoj sudjeluje više država.
Brod MV Hondius usidrit će se u luci Granadilla na Kanarskim otocima, a putnici će nakon testiranja, kojima će se potvrditi da nemaju simptome, biti prevezeni u svoje matične zemlje, objavili su dužnosnici.
Od isplovljavanja iz Argentine prošlog mjeseca, smrt troje ljudi povezana je s hantavirusom – rijetkom bolešću koja se najčešće prenosi kontaktom s urinom ili izmetom zaraženih glodavaca – dok je nekoliko osoba već evakuirano s broda radi liječenja, javlja CNN.
Lokalne vlasti navele su da će se brod usidriti na „najsigurnijoj” udaljenosti od obale, a putnici će se iskrcavati prema nacionalnosti, u manjim čamcima kapaciteta do deset osoba, priopćio je organizator putovanja Oceanwide Expeditions.
Države šalju zrakoplove
Više država, među njima SAD, Njemačka, Francuska, Belgija, Irska i Nizozemska, šalju zrakoplove kako bi evakuirale svoje državljane koji su bili na brodu. „Redoslijed iskrcavanja bit će usklađen s dolascima repatrijacijskih letova”, objavio je Oceanwide, dodajući da će prtljaga putnika ostati na brodu i biti im vraćena naknadno.
Dužnosnik američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) rekao je da će 17 američkih putnika, koji zasad nemaju simptome, biti prevezeno u Medicinski centar Sveučilišta Nebraska, gdje se nalazi Nacionalna karantenska jedinica financirana saveznim sredstvima.
Nakon kratke procjene u toj ustanovi, putnici će sljedeća 42 dana biti pod kućnim zdravstvenim nadzorom, koji će se provoditi najmanje jednom dnevno, rekao je dužnosnik.
Četrnaest španjolskih putnika trebalo bi se prvo iskrcati s broda, a nosit će FFP2 maske, kao i osobe uključene u autobusne transfere i logistiku, rekla je u subotu španjolska ministrica zdravstva Mónica García.
Putnici će potom biti prevezeni u vojnu bolnicu, gdje će boraviti u pojedinačnim sobama bez posjetitelja. Po dolasku će biti testirani PCR testom, a novo testiranje slijedi sedam dana kasnije, objavilo je španjolsko ministarstvo zdravstva.
Dolazak broda izazvao napetosti
Dolazak broda izazvao je napetosti na Kanarskim otocima, autonomnoj španjolskoj regiji. Predsjednik regionalne vlade Fernando Clavijo ranije ovog tjedna izjavio je da se protivi pristajanju broda.
Prosvjede su održali i lučki radnici na Tenerifima, izražavajući zabrinutost zbog nedostatka informacija o mogućim rizicima.
Brod i posada trebali bi nakon toga nastaviti put prema Rotterdamu u Nizozemskoj, gdje će se posada iskrcati, a brod biti dezinficiran.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je da je epidemija hantavirusa prvi put prijavljena 2. svibnja te da i dalje predstavlja nizak rizik za širu javnost.
