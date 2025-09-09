Ljevica pobijedila na izborima u Norveškoj: Populistička desnica udvostručila glasove

Ljevica pod vodstvom premijera Jonasa Gahr Støre iz laburističke stranke ostat će na vlasti u Norveškoj nakon pobjede ostvarene u ponedjeljak na parlamentarnim izborima obilježenim jačanjem populističke desnice koja je ostvarila najbolji rezultat u svojoj povijesti.
Oglas
Tijesna većina lijevog bloka
Poslije izbora usmjerenih na lokalna pitanja, ali i pod utjecajem geopolitičkih turbulencija, nakon što su prebrojeni gotovo svi glasovi, lijevi blok ima izgleda osvojiti tijesnu većinu od 87 od ukupno 169 mjesta u Parlamentu.
"Znali smo da će biti tijesno i tako je i bilo. Znali smo da moramo dati sve od sebe i dali smo sve od sebe... I uspjeli", rekao je Støre obraćajući se pristašama.
Norway, 85% of the vote counted:— Europe Elects (@EuropeElects) September 8, 2025
Centre-left Labour Party (Ap-S&D) of Prime Minister Jonas Gahr Støre remains Norway's largest party at 28.0%.
The Labour Party continues its 98 year streak as the largest party in national parliament elections.
➤ https://t.co/Df7NsbqJgT pic.twitter.com/qaC8aafROM
Na vlasti od 2021., 65-godišnji premijer osvojio je novi četverogodišnji mandat, najvjerojatnije na čelu manjinske vlade.
Osvojivši gotovo 28 posto glasova, njegova laburistička stranka morat će se udružiti sa svim ostalim strankama ljevice s kojima ima brojne nesuglasice.
Populistički napredak udvostručio rezultat
Prema rezultatima izbora, stranka Napredak (FrP), populistička stranka koja se protivi imigraciji, pod vodstvom Sylvi Listhaug, više je nego udvostručila svoj rezultat iz 2021. i osvojila gotovo 24 posto glasova.
Big result out of Norway overnight, where the left wing bloc led by the governing Labour Party of Jonas Gahr Støre has won another term.— Tiare (@Tiare_MP) September 8, 2025
The Conservatives (H) had a seven point lead in the polls last year. pic.twitter.com/GT6qKoaBQR
Pridobivši glasove mladih birača, ponajviše muškaraca, postala je prva oporbena stranka, daleko ispred konzervativaca bivše premijerke Erne Solberg.
"Večeras ćemo proslaviti najbolji rezultat u povijesti, a moj je cilj da to bude tek početak", rekla je Listhaug u ponedjeljak navečer.
Premda je čestitala Støreu, ocijenila je da će predstojeće četiri godine biti "teške za ljude i poslovni svijet".
U bogatoj zemlji od 5,6 milijuna stanovnika, predizborna kampanja uglavnom je bila usredotočena na unutarnja pitanja poput kupovne moći, neravnopravnosti, javnih službi i poreza.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas