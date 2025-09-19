„Neovisno o toj inicijativi i u svjetlu (prijavljenih) značajnih ulaganja njezina izvršnog direktora u tvrtku koja proizvodi vojne dronove i AI tehnologiju integriranu u borbene zrakoplove, Massive Attack zatražili su od svoje diskografske kuće uklanjanje naše glazbe sa Spotifyja u svim teritorijima. (…) Ekonomsko opterećenje koje se dugo stavlja na umjetnike sada se udružuje s moralnim i etičkim teretom, jer teško zarađen novac obožavatelja i kreativni rad glazbenika na kraju financiraju smrtonosne, distopijske tehnologije. Dosta je više nego dosta. Drugi put je moguć.”