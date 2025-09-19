Britanski bend Massive Attack postao je prvi veliki izvođač s diskografskom etiketom koji je povukao svoj katalog sa Spotifyja, prosvjedujući protiv činjenice da je osnivač platforme Daniel Ek uložio 600 milijuna eura u vojnu AI tvrtku Helsing.
Helsing razvija softver koji pomoću umjetne inteligencije analizira podatke sa senzora i oružanih sustava na bojištima kako bi donosio vojne odluke u stvarnom vremenu, a proizvodi i vlastiti vojni dron HX-2. Ek je predsjednik uprave tvrtke, piše Guardian.
Massive Attack odluku su objavili istodobno s pridruživanjem inicijativi No Music for Genocide, koju podupire više od 400 izvođača i diskografskih kuća, a koja blokira dostupnost glazbe na streaming servisima u Izraelu.
„Neovisno o toj inicijativi i u svjetlu (prijavljenih) značajnih ulaganja njezina izvršnog direktora u tvrtku koja proizvodi vojne dronove i AI tehnologiju integriranu u borbene zrakoplove, Massive Attack zatražili su od svoje diskografske kuće uklanjanje naše glazbe sa Spotifyja u svim teritorijima. (…) Ekonomsko opterećenje koje se dugo stavlja na umjetnike sada se udružuje s moralnim i etičkim teretom, jer teško zarađen novac obožavatelja i kreativni rad glazbenika na kraju financiraju smrtonosne, distopijske tehnologije. Dosta je više nego dosta. Drugi put je moguć.”
Spotify je u odgovoru istaknuo da su „Spotify i Helsing dvije potpuno odvojene kompanije”, dodajući da Helsing „nije uključen u Gazu” i da je njegovo djelovanje usmjereno na „obranu Europe u Ukrajini”.
Tvrtka Helsing također je poručila: „Trenutno se šire dezinformacije da se naša tehnologija koristi u ratnim zonama izvan Ukrajine. To nije točno. Naša tehnologija koristi se u europskim zemljama isključivo za odvraćanje i obranu od ruske agresije u Ukrajini.”
Massive Attack time su se pridružili drugim bendovima koji su već uklonili svoju glazbu sa Spotifyja zbog Ekova ulaganja u Helsing, poput australskog sastava King Gizzard and the Lizard Wizard, kanadskog Godspeed You! Black Emperor, američkog benda Hotline TNT te britanskog Wu Lyf.
Za razliku od tih izvođača, Massive Attack ne mogu prebaciti svoju glazbu na Bandcamp, jer je ta platforma dostupna samo izvođačima s nezavisnih etiketa. King Gizzard je ondje, primjerice, postavio cijeli svoj katalog od 27 albuma kao „plati koliko želiš”, što je rezultiralo time da su zauzeli svih 27 prvih mjesta ljestvice Bandcampa.
U izjavi na Instagramu, Massive Attack dodatno su pojasnili svoju odluku, povezujući je s tradicijom kulturnog bojkota južnoafričkog apartheida i izraelskim zločinima u Gazi:
„Godine 1991. kuga aparthejda pala je u Južnoj Africi, i to zahvaljujući bojkotima, prosvjedima i povlačenju rada umjetnika, glazbenika i glumaca. Suučesništvo s tom državom bilo je neprihvatljivo. Godine 2025. isto se sada odnosi na genocidnu državu Izrael.”
Massive Attack već su ranije osnovali sindikat umjetnika koji javno podupiru palestinski narod, zajedno s Brianom Enom, Kneecapom i Fontaines D.C., kako bi zaštitili glazbenike od pritisaka i prijetnji „cenzurom ili otkazivanjem karijere”.
