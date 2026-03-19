o položaju europske unije
Miro Kovač: "Europa pliva u juhi koju nije sama skuhala"
Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u N1 studiju uživo kod Nine Kljenak komentirao je odnos Europske unije prema američko-izraelskom sukobu s Iranom.
Dva rata, klimatski sukobi i zastoj vrijedan 90 milijardi eura s Mađarskom oko pomoći Ukrajini obilježavaju danasšnji sastanak EU-a koji će se održati među visokim čelnicima.
Kada govorimo konkretno o ratu u Iranu, Miro Kovač, upitan je očekuje li iskorak europskih čelnika u odnosu na njihove uobičajene pristupe.
Kovač je odgovorio:
"Ne očekujem nikakav iskorak, samo očekujem nastavak samoutapanja, mi smo u toj nekakvoj svojoj juhi, u kojoj plivamo, koju mi nismo skuhali u velikoj mjeri, govoreći o Europi. Mi smo politički Zapad, a što je politički Zapad? To je savez zemalja sa zapadnom liberalnom demokracijom kojem je na čelu SAD. Amerikanci su glavni igrači u tom savezu. Mi, Europska unija, smo dio toga, ali smo u podređenom položaju."
Kovač tumači da je tome tako jer je EU ovisna u velikoj mjeri o Hormuškom tjesnacu, o energentima, o plinu, o nafti. Kaže kako: "80% svjetskih energenata čine fosilna goriva - plin, nafta, ugljen; mi o tome ovisimo, možda u Hrvatskoj manje, i mi nismo stanju to sami razriješiti. Ovisni smo o SAD-u, a SAD je krenuo u ovaj rat protiv Irana zajedno s Izraelom, koji rade neke stvari na svoju ruku."
Kovač ističe kako je Europa, nažalost, u velikoj mjeri bespomoćna: "A sami sebi tepamo da mi tu neke velike odluke donosimo."
Ono što je zanimljivo, ističe Kovač da ovakva ovisnost Europe o Americi nikada do sada nije bila toliko vidljiva i "toliko dokučiva, pod navodnicima, prosječnom građaninu. Zašto? Jer danas imamo te mogućnosti informiranja preko raznih platformi, preko ove vaše televizije koje se i na YouTubeu imitira, preko raznih podcasta, društvenih mreža, itd."
PROČITAJTE JOŠ
