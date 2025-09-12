Nepal: Bivša čelnica Vrhovnog suda preuzima vlast nakon krvavih prosvjeda

Kriza, najsmrtonosnija u Nepalu od ukidanja monarhije 2008., izbila je u ponedjeljak kada je policija otvorila vatru na mlade prosvjednike koji su kritizirali blokadu društvenih mreža i korumpiranost elita. Dvadesetak prosvjednika je ubijeno, a stotine su ozlijeđene, što je samo povećalo ogorčenost i bijes građana.