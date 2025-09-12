Nepal: Bivša čelnica Vrhovnog suda preuzima vlast nakon krvavih prosvjeda

Bivša čelnica Vrhovnog suda Nepala, Sušila Karki (73), vodit će prijelaznu vladu nakon protuvladinih nereda početkom tjedna u kojima je poginula najmanje 51 osoba.
"Predsjednik Ram Čandra Paudel imenovat će (...) Sušilu Karki premijerkom, nakon dogovora sviju stranaka", rekao je za AFP savjetnik predsjednika države za medije, Kiran Poharel.
Bivša čelnica Vrhovnog suda, koju se često spominjalo kao moguću nasljednicu premijera K.P. Sharme Olija koji je podnio ostavku, treba položiti prisegu navečer, rekao je Poharel. "Zatim će biti osnovana vlada", dodao je.
Imenovanje te sutkinje poznate po svojoj neovisnosti dolazi nakon dva dana intenzivnih pregovora načelnika glavnog stožera nepalske vojske, generala Ahoka Radđa Sigdela, i predsjednika Paudela.
Kriza, najsmrtonosnija u Nepalu od ukidanja monarhije 2008., izbila je u ponedjeljak kada je policija otvorila vatru na mlade prosvjednike koji su kritizirali blokadu društvenih mreža i korumpiranost elita. Dvadesetak prosvjednika je ubijeno, a stotine su ozlijeđene, što je samo povećalo ogorčenost i bijes građana.
Dan poslije premijer je pokušao povratiti kontrolu naredivši vraćanje Facebooka, Youtubea i X-a i obećao neovisnu istragu o policijskom nasilju. Ali uzalud. Mladi okupljeni pod sloganom "Generacija Z" izišli su na ulice Katmandua i oštetili mnoge javne zgrade, rezidencije političara i druge simbole vlasti.
