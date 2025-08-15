Netanyahuov plan na meti osuda: "Recept za katastrofu"

Unatoč svim kritikama, Netanyahu najavljuje kako neće odustati od svog plana. "Namjeravamo preuzeti kontrolu nad Gazom kako bismo osigurali našu sigurnost, uklonili Hamas, omogućili stanovništvu da bude slobodno i predali je civilnoj upravi koja neće biti Hamasova i zagovarati uništenje Izraela", rekao je u intervjuu za FOX News.