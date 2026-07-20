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Andy Burnham

Novi britanski premijer dobio čestitke iz Bruxellesa, Pariza, Pekinga, Canberre...

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Hina
|
20. srp. 2026. 17:26
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Britain's newly appointed Prime Minister Andy Burnham delivers a speech outside 10 Downing Street after taking office, in London, Britain, July 20, 2026.
REUTERS/Temilade Adelaja

Lideri iz Europe i svijeta čestitali su u ponedjeljak Andyju Burnhamu na izboru za novog britanskog premijera, iskoristivši priliku da pozovu na bliže odnose s Ujedinjenim Kraljevstvom.

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Britanski kralj Charles imenovao je u ponedjeljak za premijera novog vođu britanskih laburista Andyja Burnhama i povjerio mu sastavljanje vlade, objavila je Buckinghamska palača. On je četvrti premijer od stupanja Charlesa III. na tron u rujnu 2022.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da se raduje suradnji s Burnhamom za "prosperitet ljudi s obje strane La Manchea".

"Čestitam, dragi Andy Burnham, što si potvrđen za premijera. Radujem se suradnji s Vama na jačanju partnerstva između Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Za sigurnost našeg zajedničkog kontinenta. I prosperitet ljudi s obje strane La Manchea", objavila je von der Leyen na X-u. 

I predsjednik Europskog vijeća António Costa pozvao je na bliže veze.

"U posljednje dvije godine odnosi između EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva dobili su novi, pozitivan zamah. Radujem se daljnjem produbljivanju naše suradnje u korist naših građana i poduzeća. Jači smo zajedno", rekao je Costa. 

Novom britanskom premijeru čestitali su talijanska premijerka Giorgia Meloni i francuski predsjednik Emmanuel Macron

"Italiju i Ujedinjeno Kraljevstvo veže duboko prijateljstvo i suradnja koja je tijekom godina postajala sve jača, dijelom zahvaljujući našem zajedničkom radu na ključnim dosjeima od temeljne važnosti za naše nacije: od upravljanja migracijskim tokovima do velikih međunarodnih kriza, kojima se uvijek pristupa s velikim duhom suradnje", objavila je Meloni na X-u, izrazivši nadu da će se to nastaviti. Meloni je također zahvalila Starmeru "na obavljenom poslu i predanosti kojima je doprinio jačanju odnosa između Italije i Ujedinjenog Kraljevstva". 

Emmanuel Macron rekao je kako se nada da će Burnham dati "novi poticaj partnerstvu između Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije".

Francuski predsjednik pohvalio je u objavi na X-u bivšeg britanskog premijera Keira Starmera, "čija je predanost služenju svojoj zemlji pomogla u jačanju suradnje između Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i naših europskih partnera".

Kineski premijer Li Qiang čestitao je Burnhamu na imenovanju, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua.

Jačanje dijaloga i suradnje između Kine i Velike Britanije koristit će dvjema zemljama i "unijeti stabilnost u globalni mir", rekao je Li u svojoj poruci.

"Spreman sam surađivati ​​s premijerom kako bismo ojačali razmjenu, poboljšali međusobno povjerenje, promicali komunikaciju i suradnju te unaprijedili dugoročno, stabilno i sveobuhvatno strateško partnerstvo" između dviju zemalja, dodao je Li.

Australski premijer Anthony Albanese također je čestitao Burnhamu na novoj ulozi.

"Australija i Ujedinjeno Kraljevstvo su dugogodišnji prijatelji, saveznici i partneri, ujedinjeni zajedničkim vrijednostima i dubokim vezama među našim narodima. Radujem se raditi s Vama na jačanju našeg partnerstva i promicanju sigurnosti, otpornosti i prosperiteta u godinama pred nama", rekao je Albanese. 

Čestitkama se pridružio i kanadski premijer Mark Carney, poručivši novom britanskom premijeru da se "raduje" budućoj suradnji na "jačanju sigurnosti, stabilnosti i prosperiteta" obje zemlje.

Mark Carney, bivši guverner Banke Engleske od 2013. do 2020. godine, također je u priopćenju zahvalio Burnhamovom prethodniku Keiru Starmeru na njegovom "vodstvu, cjeloživotnoj predanosti služenju britanskom narodu i partnerstvu u jačanju povijesnih veza".

Teme
andy burnham britanski premijer laburisti međunarodna suradnja odnosi eu-uk

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