Novi britanski premijer dobio čestitke iz Bruxellesa, Pariza, Pekinga, Canberre...

"Italiju i Ujedinjeno Kraljevstvo veže duboko prijateljstvo i suradnja koja je tijekom godina postajala sve jača, dijelom zahvaljujući našem zajedničkom radu na ključnim dosjeima od temeljne važnosti za naše nacije: od upravljanja migracijskim tokovima do velikih međunarodnih kriza, kojima se uvijek pristupa s velikim duhom suradnje", objavila je Meloni na X-u, izrazivši nadu da će se to nastaviti. Meloni je također zahvalila Starmeru "na obavljenom poslu i predanosti kojima je doprinio jačanju odnosa između Italije i Ujedinjenog Kraljevstva".