Andy Burnham
Novi britanski premijer dobio čestitke iz Bruxellesa, Pariza, Pekinga, Canberre...
Lideri iz Europe i svijeta čestitali su u ponedjeljak Andyju Burnhamu na izboru za novog britanskog premijera, iskoristivši priliku da pozovu na bliže odnose s Ujedinjenim Kraljevstvom.
Britanski kralj Charles imenovao je u ponedjeljak za premijera novog vođu britanskih laburista Andyja Burnhama i povjerio mu sastavljanje vlade, objavila je Buckinghamska palača. On je četvrti premijer od stupanja Charlesa III. na tron u rujnu 2022.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da se raduje suradnji s Burnhamom za "prosperitet ljudi s obje strane La Manchea".
"Čestitam, dragi Andy Burnham, što si potvrđen za premijera. Radujem se suradnji s Vama na jačanju partnerstva između Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Za sigurnost našeg zajedničkog kontinenta. I prosperitet ljudi s obje strane La Manchea", objavila je von der Leyen na X-u.
I predsjednik Europskog vijeća António Costa pozvao je na bliže veze.
"U posljednje dvije godine odnosi između EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva dobili su novi, pozitivan zamah. Radujem se daljnjem produbljivanju naše suradnje u korist naših građana i poduzeća. Jači smo zajedno", rekao je Costa.
Novom britanskom premijeru čestitali su talijanska premijerka Giorgia Meloni i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
"Italiju i Ujedinjeno Kraljevstvo veže duboko prijateljstvo i suradnja koja je tijekom godina postajala sve jača, dijelom zahvaljujući našem zajedničkom radu na ključnim dosjeima od temeljne važnosti za naše nacije: od upravljanja migracijskim tokovima do velikih međunarodnih kriza, kojima se uvijek pristupa s velikim duhom suradnje", objavila je Meloni na X-u, izrazivši nadu da će se to nastaviti. Meloni je također zahvalila Starmeru "na obavljenom poslu i predanosti kojima je doprinio jačanju odnosa između Italije i Ujedinjenog Kraljevstva".
Emmanuel Macron rekao je kako se nada da će Burnham dati "novi poticaj partnerstvu između Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije".
Francuski predsjednik pohvalio je u objavi na X-u bivšeg britanskog premijera Keira Starmera, "čija je predanost služenju svojoj zemlji pomogla u jačanju suradnje između Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i naših europskih partnera".
Kineski premijer Li Qiang čestitao je Burnhamu na imenovanju, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua.
Jačanje dijaloga i suradnje između Kine i Velike Britanije koristit će dvjema zemljama i "unijeti stabilnost u globalni mir", rekao je Li u svojoj poruci.
"Spreman sam surađivati s premijerom kako bismo ojačali razmjenu, poboljšali međusobno povjerenje, promicali komunikaciju i suradnju te unaprijedili dugoročno, stabilno i sveobuhvatno strateško partnerstvo" između dviju zemalja, dodao je Li.
Australski premijer Anthony Albanese također je čestitao Burnhamu na novoj ulozi.
"Australija i Ujedinjeno Kraljevstvo su dugogodišnji prijatelji, saveznici i partneri, ujedinjeni zajedničkim vrijednostima i dubokim vezama među našim narodima. Radujem se raditi s Vama na jačanju našeg partnerstva i promicanju sigurnosti, otpornosti i prosperiteta u godinama pred nama", rekao je Albanese.
Čestitkama se pridružio i kanadski premijer Mark Carney, poručivši novom britanskom premijeru da se "raduje" budućoj suradnji na "jačanju sigurnosti, stabilnosti i prosperiteta" obje zemlje.
Mark Carney, bivši guverner Banke Engleske od 2013. do 2020. godine, također je u priopćenju zahvalio Burnhamovom prethodniku Keiru Starmeru na njegovom "vodstvu, cjeloživotnoj predanosti služenju britanskom narodu i partnerstvu u jačanju povijesnih veza".
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