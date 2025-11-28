Ewen MacAskill za N1

"Mislim da je tako. Boje se da bi ovdje moglo biti istih posljedica kao u Gazi. Dakle, svakako se boje toga. Druga velika razlika je u tome što su tijekom Druge intifade Palestinci bili više-manje ujedinjeni. Arafat i elita na vrhu odobravali su borbu, a sve skupine, iako je bilo razlika između Hamasa i Fataha, često su djelovale zajedno i zagovarale narodni otpor. Toga sada nema. Nakon 7. listopada Palestinska samouprava rekla je da ne želi imati nikakve veze s ovim sukobom, da se neće osvećivati. Dakle, odozgo nije bilo nikakvog poticaja. A skupine na nižim razinama podijeljene su oko toga što činiti, kakva bi strategija trebala biti. Mnogo je podjela i mislim da su u strahu."